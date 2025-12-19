Eyzaguirre: Kast dejó atrás la idea de que el país se cae a pedazos

El exministro de Hacienda y Educación Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó en El Primer Café de Cooperativa que el discurso de campaña de la derecha quedó obsoleto tras la victoria de José Antonio Kast, quien en su discurso al convertirse en Presidente electo mostró un tono mucho más conciliador.

"Fue una victoria limpia y legítima. Creo que el discurso de recepción de la elección fue un muy bien discurso, porque dijo que esto iba a ser lento, que sería un año duro, que no habría cambios instantáneos y llamó a la unidad. Es el tono correcto, porque la campaña fue de que el país se cae a pedazos, que se debía implantar gobierno de emergencia", expuso.

Y en un juego de palabras añadió que "lo único que se cae a pedazos es la idea de que el país se cae a pedazos: está claro que el proceso va a ser lento".

También advirtió que "hay riesgo profundo en sobreleer lo que pasó el domingo, que fue lo que hizo el Gobierno del Presidente Boric cuando leyó que Chile había que cambiarlo, que había que reformarlo todo. Hay quienes dicen que el clivaje del Sí y el No se cambió a Apruebo y Rechazo, pero no es correcto".

Según el economista, la victoria de Kast fue "el triunfo del agobio. No se trata de que sea una victoria ideológica. En la medida que no haya mejoras en el crecimiento y en la seguridad, se va a mantener esta alternancia en el poder".