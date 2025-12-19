Con "alcances e instrucciones", Contraloría tomó razón del acuerdo SQM-Codelco

Con "alcances e instrucciones", la Contraloría General de la República (CGR) tomó razón del acuerdo entre la minera estatal Codelco y la privada SQM para explotar litio en el Salar de Atacama.

El convenio entre ambas firmas busca crear una megaempresa que extraerá litio hasta 2060, con miras a convertirse en la mayor productora de ese mineral en Chile a partir de la fusión de SQM Salar y Minera Tarar de Codelco, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Gobierno en abril de 2023.



En este escenario, el ente contralor informó esta jornada que aprobó la Resolución N°161 de 2025 de Corfo -referida al acuerdo-, pero con alcances relativos a la Minera Tarar, cuya creación "se encuentra afecta al control previo de legalidad".

La mentada firma se ve implicada ya que, inicialmente, entre las pertenencias que Corfo autorizó a SQM explotar, le daban plazo para producir en el Salar hasta 2030. Pero ahora, bajo una fórmula con Tarar, ese plazo se extiende hasta 2060.

De este modo, "los efectos de la resolución N°161, en examen, quedarán estrictamente supeditados a la regulzarización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría", agregó el ente liderado por Dorothy Pérez.

"Asimismo, se indica que, de acuerdo a las cláusulas, Codelco está obligado a mantener una participación superior al 50%. Cualquier acto distinto de ello debe ser aprobado por Corfo, cuyo acto administrativo deberá pasar por el control preventivo de legalidad de la Contraloría", aclaró.

Horas antes, el ente contralor informó que también iba a auditar el acuerdo entre SQM y Codelco, aunque subrayó que sólo le compete revisar que los procedimientos administrativos y financieros del pacto se hayan ajustado a las normas que rigen a la cuprífera estatal. Por ende -aclaró-, no posee facultades legales para anular el contrato por decisión propia.

Gobierno valora "profundamente" la toma de razón

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, valoró "profundamente la toma de razón realizada por la Contraloría, que permite avanzar en la materialización de una iniciativa estratégica para Chile".

"Con este paso, estamos cumpliendo un compromiso del Gobierno en torno a asegurar la presencia activa del Estado en una industria del litio mediante la asociación público-privada entre Codelco y SQM, en la que el Estado tendrá una participación estratégica mayoritaria", destacó.

"Esta empresa conjunta no solo garantiza continuidad operacional en el Salar de Atacama, sino que proyecta un futuro de innovación, sostenibilidad y generación de valor para el país, en un contexto global de creciente demanda por litio", afirmó García.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, aseguró que "el desarrollo de un proyecto conjunto entre Codelco y SQM entre el 2025-2060, permite evitar un valle o bache productivo y operacional después del 2030, y viabilizar una tramitación ambiental anticipada ante la autoridad competente, para dar continuidad a la explotación".