¿Cuáles son los sueldos más altos en el Estado?

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones desveló, a través de su primer informe público, una radiografía de los sueldos en el Estado chileno, poniendo bajo la lupa las remuneraciones de las principales autoridades y sus asesores.

El documento destacó un grupo de altos ejecutivos de BancoEstado como los que perciben las remuneraciones más significativas dentro del sistema público regulado, con cifras cercanas a los 18 millones de pesos.

En detalle, según el comunicado entregado, "el presidente, vicepresidente, fiscal y el gerente general del Banco del Estado percibieron 17.903.898 pesos mensuales cada uno, sin variaciones en el trimestre".

Este monto los posiciona considerablemente por encima de otras altas autoridades del Gobierno.

Sueldos en la cima del Poder Ejecutivo y Legislativo

Más allá de BancoEstado, el informe detalló las remuneraciones de otras figuras clave, regidas por el artículo 38 bis de la Constitución. A junio de 2025, se encontraban ocupados 690 de los 695 cargos regulados, con una remuneración bruta mensual promedio que alcanzó los 7.067.667 pesos.

El desglose específico de las remuneraciones para las principales autoridades del Gobierno es el siguiente:

Presidente de la República : Percibió en junio una remuneración de 10.046.124 pesos .

: Percibió en junio una remuneración de . Gobernadores Regionales (16) : Promediaron rentas de 10.312.063 pesos en junio.

: Promediaron rentas de en junio. Subsecretarios (40) : Promediaron rentas de 9.881.171 pesos en junio.

: Promediaron rentas de en junio. Ministros de Estado (25) : Promediaron rentas de 9.103.332 pesos en junio.

: Promediaron rentas de en junio. Delegados presidenciales provinciales (40) : Promediaron 6.502.794 pesos en junio.

: Promediaron en junio. Secretarías regionales ministeriales (305) : Promediaron rentas de 6.009.209 pesos en junio.

: Promediaron rentas de en junio. Diputados y senadores: Reportaron remuneraciones mensuales por 7.348.983 pesos, manteniéndose sin variaciones en el trimestre.

El costo fiscal total de las remuneraciones brutas mensuales promedio para el trimestre ascendió a 12.377 millones de pesos, con un costo fiscal aproximado de 4.877 millones de la divisa nacional solo en junio de 2025 para los 690 cargos ocupados.

Primer Informe Registro Público de Remuneraciones by Radio Cooperativa

Un hito en transparencia: El registro público

La publicación de este informe no es un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo mayor por la transparencia. Felipe Larraín, presidente de la Comisión, destacó que este documento "marca un antes y un después en materia de transparencia: por primera vez la ciudadanía contará con información sistemática, comparable y actualizada sobre las remuneraciones de autoridades y asesores del Estado".

La Ley N°21.603 mandata a la Comisión a publicar mensualmente un Registro Público con la nómina y remuneraciones de estos cargos, un registro que ya considera información de 473 instituciones.

Este documento, que inaugura un Registro Público mensual, no solo busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también revela dónde se encuentran las cifras salariales más elevadas del aparato estatal.

Rol de los asesores a honorarios y sus remuneraciones

El informe también dio a conocer resultados sobre las remuneraciones de los asesores contratados a honorarios que apoyan directamente a las autoridades del Ejecutivo. En junio de 2025, 190 autoridades (el 39% del total del Poder Ejecutivo sujeto al artículo 38 bis) contaban con asesores bajo esta modalidad.

En total, se registraron 617 asesores a honorarios, con una renta bruta promedio mensual de 2.887.423 pesos, aunque con un máximo que alcanzó los 7.052.500 pesos. El costo fiscal mensual aproximado de estos asesores fue de 1.782 millones de pesos.

La presencia de estos asesores es significativa: todos los ministros y un 85% de los subsecretarios (34 de 40) reportaron contar con ellos. Además, el 69% de los delegados presidenciales regionales y el 56% de los gobernadores regionales también son asesorados.

Los ministerios con mayor concentración de asesores a honorarios son Educación (78), Interior (71) y Economía, Trabajo y Previsión Social (44).