Dongxiang: La etnia musulmana China que nació del encuentro entre la Ruta de la Seda y la cultura

Por Fabián Pizarro Arcos, periodista y director del proyecto Efecto China

Los Dongxiang constituyen hoy una minoría pequeña pero culturalmente significativa dentro del mosaico social del país. Con una población cercana a las 700.000 personas, los Dongxiang se concentran principalmente en la provincia de Gansu, especialmente en el distrito autónomo de Dongxiang, aunque también existen comunidades en Ningxia, Qinghai y Xinjiang. Su historia está estrechamente vinculada a las rutas comerciales que durante siglos conectaron China con Asia Central y Medio Oriente.

Uno de los rasgos más distintivos de los Dongxiang es su identidad musulmana. Practican el islam suní y su vida social y cultural gira en torno a la mezquita, que cumple funciones religiosas, educativas y comunitarias. Esta fe llegó a la región a través de comerciantes, soldados y funcionarios musulmanes durante la dinastía Yuan (siglo XIII), cuando el imperio mongol facilitó el contacto entre China y el mundo islámico. De ese cruce histórico nació una comunidad que, aunque profundamente china en su entorno, mantiene tradiciones religiosas propias.

El idioma dongxiang es otro elemento singular. Pertenece a la familia altaica-mongólica, lo que lo diferencia del mandarín hablado por la mayoría de la población china. Tradicionalmente, el dongxiang ha sido una lengua oral, aunque en la vida cotidiana muchos de sus hablantes son bilingües en chino mandarín, lo que ha facilitado su integración económica y administrativa, pero también ha generado desafíos para la preservación lingüística.

En el ámbito económico, los Dongxiang han estado históricamente ligados a la agricultura de subsistencia, el pastoreo y el pequeño comercio. En las últimas décadas, el desarrollo de infraestructuras, la educación y los programas estatales de reducción de la pobreza han transformado gradualmente sus condiciones de vida. Muchos jóvenes Dongxiang migran a ciudades cercanas en busca de oportunidades laborales, manteniendo al mismo tiempo fuertes lazos con sus comunidades de origen.

Culturalmente, la etnia Dongxiang conserva tradiciones propias en la vestimenta, la gastronomía y las celebraciones religiosas. La comida halal, basada en carne de cordero, fideos y panes planos, refleja la fusión entre influencias islámicas y sabores del noroeste chino. Las festividades como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha son momentos centrales de cohesión social.

Hoy, los Dongxiang representan un ejemplo claro de la diversidad cultural y religiosa de China. Su historia revela cómo el intercambio entre civilizaciones dejó huellas profundas en el territorio chino, dando origen a identidades que combinan fe, lengua y tradición en un equilibrio delicado entre preservación cultural e integración nacional.

