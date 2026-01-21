Ante críticas a futura ministra de la Mujer, líder DC pide aplacar la "canutofobia"

La designación de Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género del Presidente electo, José Antonio Kast, generó un rechazo inmediato en el actual oficialismo, donde se cuestiona su postura conservadora y su pasado activismo contra leyes como el aborto en tres causales.

Ante esta ola de cuestionamientos, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, salió en defensa de la próxima secretaria de Estado, llamando a no juzgar a la autoridad por sus creencias religiosas antes de iniciar su gestión el próximo 11 de marzo.

"Que a una ministra se le esté exigiendo credenciales por pertenecer a la religión evangélica, no lo comparto. Estoy en contra de lo que se denomina la 'canutofobia'", aseveró el parlamentario.

Las críticas

Para la futura oposición, la presencia de Marín en la cartera representa una provocación.

"Lamento profundamente que la próxima ministra de la Mujer sea alguien que relativice los derechos de las mujeres, que tenga una visión conservadora, que rechace el aborto, porque son luchas de mujeres que nos ha costado años poder conquistar", manifestó la diputada socialista Daniella Cicardini, que en X la tachó de "antimujeres, homofóbica" y la acusó de pretender "obligar a las mujeres a tener al hijo de su violador".

Sectores feministas y organizaciones civiles han manifestado su temor de que el Ministerio sea utilizado para frenar avances en derechos reproductivos, dado que Marín lideró en el Congreso protestas contra proyectos que hoy son ley.

El respaldo del PSC: Foco en gestión y no en retrocesos

Desde el entorno de Kast y su propio partido han desmentido estas aprensiones. La presidenta del PSC, Sara Concha, negó en El Diario de Cooperativa que Marín tenga en carpeta "retroceder en derechos", como el aborto en "las tres causales establecidas por ley".

La timonel defendió la vocación de servicio de la futura ministra y señaló que su gestión buscará "abordar problemas como la empleabilidad femenina, de los que no se hizo cargo el Gobierno autoproclamado como feminista" de Gabriel Boric, donde a su juicio primó "un sesgo ideológico".

Finalmente, consultada sobre el proyecto de aborto sin causales de la Administración saliente, Concha aseguró que "no ha avanzado porque no tiene apoyo ciudadano ni del Congreso", enfatizando que dicha iniciativa "no es una prioridad" para el país.