Ley de Incendios enfrenta a Camila Vallejo con la futura ministra Rincón

La tramitación de la Ley de Incendios en el Congreso quedó envuelta en una disputa política entre la senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda y próxima ministra de Energía, y la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La discusión se inició luego de que, durante la jornada del martes, Vallejo señalara en el programa Turno: "Tenemos una Ley de Incendios que está con urgencia hace meses, llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado, lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado".

Ximena Rincón, ya anunciada como futura ministra de Energía en un eventual gobierno de José Antonio Kast, fue enfática en rechazar las críticas provenientes desde La Moneda: "Mientras la ministra Vallejo no se disculpe por establecer fake news en la prensa, no se destraban las tensiones", sentenció la senadora, en medio del tenso escenario marcado por la existencia de multiples focos incendio activos en la zona centro-sur del país.

Defensa de la gestión legislativa

La parlamentaria aprovechó la instancia para aclarar el trabajo realizado en la Cámara Alta, desestimando las acusaciones de inactividad. Según explicó, el proyecto ha sido abordado de manera exhaustiva, tanto en sesiones formales como en reuniones técnicas previas con el Ejecutivo.

"Se me imputó que esta Comisión no había visto el proyecto, lo que es falso. Y lo quiero decir nuevamente: llevamos seis sesiones sobre este proyecto, además de las sesiones técnicas de trabajo previo con el Ejecutivo", recalcó Rincón ante los medios.





Pese al cruce de declaraciones, el trabajo legislativo continúa con el objetivo de que la iniciativa avance a la Sala a la brevedad. A partir de las 16:00 horas, la comisión vuelve a sesionar para concretar el despacho de los seis artículos pendientes.

Bono de recuperación

En tanto, tras una nueva reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), instancia coordinada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a los bonos de recuperación que el Gobierno entregará a las familias damnificadas por los incendios forestales.

La autoridad indicó que el beneficio contempla dos tramos, según el nivel de afectación. Para los casos más graves, el monto será de 1 millón 500 mil pesos, mientras que los tramos de daño medio recibirán 750 mil pesos.

Para acceder al bono será necesario contar con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y el dinero será asignado al jefe o jefa de hogar mediante depósito en su CuentaRUT o de forma presencial en sucursales de BancoEstado.

El ministro subrayó la relevancia de completar la FIBE para acceder a esta ayuda estatal: "Es fundamental avanzar en el levantamiento de la ficha FIBE para que las personas puedan contar con este bono de recuperación. Vamos a tener, en las próximas horas, el primer listado, y esperamos empezar a pagar este bono dentro de esta semana".