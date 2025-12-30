Neruda y su admiración por China, estampa indeleble del vínculo entre Chile y el país asiático

Aunque en su oficina el escritor e investigador chileno Darío Oses suma un cúmulo de libros en sus escritorios, sabe exactamente dónde encontrar los largos pasajes que el Premio Nobel de Literatura 1971, Pablo Neruda, dedicó a China, país que visitó y perpetuó en su prosa.

El director de Bibliotecas y Archivo de la Fundación Neruda tiene su espacio en la que fue una de las tres casas de poeta chileno llamada "La Chascona", afincada en Santiago, la capital, y que en argot chileno significa "despeinada", como los libros desperdigados por Oses.

Neruda (1904-1973) visitó China en varias ocasiones durante su vida, nación de la que conoció sus hitos y estampó su estela artística, además de estrechar amistades con los poetas Ai Qing y Xiao San (Emi Siao).

Las experiencias en el país asiático Neruda las relató en su autobiografía póstuma, publicada en 1974, "Confieso que he vivido" y también le dedicó largos versos en su poemario "Las uvas y el viento" de 1954.

Oses detalló que en este libro, Neruda escribió el poema "Volando hacia el sol" en el que el autor realizó una "descripción poética de su experiencia con el territorio, con el paisaje de China.".

"Desde las extensiones arrugadas/del norte, noroeste, fui volando/hasta Pekín anaranjado y verde/Yennan bajo mi vuelo/en una sola cáscara amarilla/de luna mineral y de vacío", describe el poema de Neruda.

"Es el momento de más buenas relaciones y de admiración de Neruda por lo que estaba viendo en China", profundizó el experto sobre el Nobel chileno.

Oses apuntó que el autor también puso su ojo poético en la belleza mundana de la nación asiática, como lo versó en el poema "Todo es tan simple" contenido en el mismo libro "Las uvas y el viento".

"De mañana en la aldea /los niños y la luz me recibieron/los campesinos me mostraron todas/sus tierras conquistadas/la cosecha común/los graneros, las casas", versa ese poema.

Para Oses, Neruda a partir de ese conocimiento "de una cosa tan elemental, como una aldea donde había niños, elabora un poema larguísimo en que habla finalmente de todo el mundo".

"Hay una especie de homenaje a esta China, homenaje de parte del proletariado hispanoamericano de distintos países de América, proletarios de distintos oficios, miraban como que tenían este norte de como modelo posible", dijo el experto sobre "Las uvas y el viento" cuando los cruzas con la realidad latinoamericana.

En la última visita de Neruda a China, recorrió el río Yangtsé junto con el escritor y político brasileño, Jorge Amado y su esposa, la fotógrafa Zeila Gatta, y Ai Qing, con quien se comunicaba en francés. "Pocos paisajes hay en la tierra de tan abrumadora belleza", expresó sobre este viaje en su autobiografía.

Oses reflexionó que Neruda se admiró con la cultura china "como una cosa mucho más orgánica que va más allá del idioma. Y sobre todo con las culturas tradicionales, porque él tenía un especial interés no solo en China, sino que en lo que hacía el pueblo".

El experto subrayó que dentro de lo que le interesaba a Neruda estaba la capacidad de creación del pueblo porque "le interesaba esta cultura como una fuente de creación popular".

Apuntó que los poemas sobre China del vate son "de gran calidad y no eran propagandísticos".

Neruda fue uno de los artífices del Instituto Chileno Chino de Cultura, fundado en 1952, la primera entidad en América Latina que apostaba por construir una relación con el lejano país y, desde los acercamientos culturales y políticos, dar cuenta de lo que era ese proceso de cambios que allá se vivía tras el triunfo revolucionario encabezado por Mao Zedong.

En la actualidad, una caracola que le regaló Mao a Neruda durante uno de los viajes del autor al país asiático es resguardada por la Universidad de Chile como testigo del vínculo imperecedero entre el poeta y China, a 55 años de que ambos países iniciaran sus relaciones diplomáticas.