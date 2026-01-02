Retraso del Mineduc en pagos por gratuidad a universidades privadas afecta sueldos

El sistema de educación superior en Chile enfrenta un escenario de incertidumbre y preocupación, luego de que cerca de una decena de universidades e institutos profesionales denunciaran el retraso en la transferencia de fondos de gratuidad 2025 por parte del Ministerio de Educación.

Esta situación provocó dificultades financieras en estas instituciones, afectando de forma directa el pago de sueldos a académicos y colaboradores en diciembre.

La problemática salió a la luz a pocos días de la publicación de los resultados de la prueba PAES y el inicio del proceso de Admisión 2026, un periodo clave para el sistema universitario.

Según se reveló, el plazo para la transferencia de estos recursos vencía el 30 de diciembre.

La problemática de los pagos pendientes, cuyo plazo de transferencia vencía el 30 de diciembre, emerge en un momento clave para el sistema universitario. (FOTO: ATON)

Frente a esta situación, la Universidad Mayor, una de las afectadas, envió un comunicado a sus académicos y colaboradores explicando que el Ministerio no había transferido los montos de diciembre, por lo que los sueldos debieron pagarse de forma parcelada.

Una situación similar se reportó en la Universidad Finis Terrae, que también ha tenido que realizar "algunas remuneraciones de forma parcial". Otras instituciones que atraviesan esta misma condición incluyen a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Alberto Hurtado.

La paradoja de los recursos públicos en universidades privadas

El rector de la Universidad de Tarapacá y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Emilio Rodríguez, acusó que esta situación solo está ocurriendo en instituciones privadas, cosa que debe ser explicada por el Ministerio.

"Los recursos devengados en un ejercicio, deberían percibirse dentro de ese mismo ejercicio. Si esto no ocurre, entonces la desviación requiere un análisis y una justificación, puesto que se introducen distorsiones financieras", cuestionó.

En medio de la polémica, desde la Subsecretaría de Educación informaron que una "parte relevante" del financiamiento anual de gratuidad y becas ya fue transferida el martes pasado. (FOTO: ATON)

"Agregaría también que en Chile el diseño institucional genera situaciones particularmente paradójicas, que universidades privadas puedan verse impedidas de pagar remuneraciones a su personal privado porque los recursos públicos no llegaron a tiempo", añadió Rodríguez.

Asimismo, indicó que "la mayoría de las instituciones realiza planificaciones con criterio prudencial y prioriza el pago de remuneraciones por sobre otros gastos".

Respuesta del Ministerio de Educación

Ante las denuncias, la Subsecretaría de Educación explicó en un comunicado que "los pagos de esta situación de gratuidad son un proceso administrativo complejo que involucra a distintas instituciones del Estado y etapas de validación para asegurar un uso correcto y transparente".

En esta línea, se aseguró que "lo fundamental ya se resolvió", indicando que el "martes pasado se realizó la transferencia de una parte relevante del último componente de financiamiento anual de gratuidad y becas".

Respecto a los montos restantes, la Subsecretaría señaló que "se deberían transferir durante los próximos días", aunque sin precisar una fecha exacta, solo mencionando que sería "durante los primeros días de enero".