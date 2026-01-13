Durante el fin de semana pasado comenzó oficialmente el Festival del Hielo y la Nieve de la Cereza Chilena en Changchun, capital de la provincia nororiental china de Jilin, integrando a la perfección las afamadas drupas chilenas con los recursos turísticos invernales del norte del país.

La campaña promocional, de escala nacional e iniciada por el Comité de Cerezas de Frutas de Chile, tiene como objetivo combinar el concepto de un estilo de vida moderno con valores culturales tradicionales, como la entrega de regalos en fiestas y las reuniones familiares, posicionando a las cerezas chilenas como el nexo central entre ambos.

Las actividades del certamen se llevarán a cabo hasta la Fiesta de la Primavera, el Año Nuevo lunar, que en esta ocasión cae a mediados de febrero. Tras su lanzamiento en Changchun, diferentes eventos relacionados se irán desarrollando progresivamente en puntos de venta minorista de todo el país.

LEER ARTICULO COMPLETO