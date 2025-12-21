China anota fuerte aumento de nuevas empresas con inversión extranjera

Un total de 61.207 nuevas empresas con inversión extranjera se registraron en China en los primeros 11 meses de 2025, lo que representa un aumento interanual del 16,9 por ciento, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Comercio chino.

Durante este período, la entrada real de inversión extranjera directa (IED) sumó 693.180 millones de yuanes (unos 98.250 millones de dólares), cifra que supone una disminución del 7,5 por ciento interanual. Sin embargo, según los datos de la cartera, en noviembre la IED se disparó en un 26,1 por ciento interanual.

En el análisis por sectores, la industria manufacturera atrajo 171.720 millones de yuanes de IED real durante el lapso de 11 meses, mientras que el sector de servicios captó 506.290 millones de yuanes. La inversión en industrias de alta tecnología se mantuvo fuerte, con un total de 221.260 millones de yuanes.

La inversión procedente de Suiza, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido se incrementó en un 67, un 47,6 y un 19,3 por ciento interanual, respectivamente, entre enero y noviembre, informó la misma fuente.