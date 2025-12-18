Hainan da un salto histórico: China activa la mayor zona franca del mundo

La provincia insular de Hainan, en el sur de China, se convirtió hoy en un área aduanera especial que ofrecerá más facilidades para la entrada de productos extranjeros, dentro de los planes de Pekín para consolidarla como la zona franca más vasta del mundo, informó el Gobierno del país asiático.

El nuevo sistema elevará del 21 al 74% la cuota de bienes exentos de aranceles en la isla, ampliando el listado de productos específicos de unos 1.900 a 6.600, en lo que la prensa oficial califica como un "hito" en los planes aperturistas de Pekín "ante el auge del proteccionismo a nivel mundial".

Según el portal de noticias económicas Caixin, la iniciativa permitirá el flujo libre de bienes, capitales y personas entre Hainan y mercados extranjeros, aunque el producido entre la isla y el resto de China seguirá regulado por las tasas y los impuestos aduaneros normales.

Los bienes procesados en Hainan se podrán vender sin impuestos en el resto del país siempre y cuando se genere en la isla al menos un 30% de valor añadido.

"Las compañías extranjeras podrán beneficiarse de un entorno empresarial más alineado con los estándares internacionales, menores costes fiscales y de producción y mayor acceso a sectores de servicios como sanidad y educación, y podrán tomar Hainan como plataforma para acceder al vasto mercado de la China continental", asegura la agencia oficial de noticias Xinhua.

La consultora China Briefing asegura que la iniciativa no solo busca elevar el atractivo fiscal de la provincia insular, hasta ahora conocida principalmente como destino vacacional, sino también "situarse como un nodo clave de procesamiento dentro de las redes comerciales del sudeste asiático".

La zona franca de Hainan, que ocupa los casi 34.000 kilómetros cuadrados de esa isla tropical situada frente a las costas de Vietnam, fue anunciada en 2018 con vistas a que se convirtiera en puerto libre este mismo año y que alcance su desarrollo pleno dentro de diez años.

Tras la publicación, en 2020, de las directrices para su desarrollo, más de 9.600 empresas con capital extranjero se han establecido en Hainan, apunta hoy Xinhua.

La primera zona de libre comercio de China fue lanzada de forma experimental en la megalópolis oriental de Shanghái, considerada capital económica del país, en 2013, y desde entonces las autoridades han aprobado más de una veintena, aunque la mencionada y la de Hainan son las más relevantes.