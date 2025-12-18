Cordero: Es muy preocupante que bandas criminales blanqueen recursos en la "tía Rica"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó de "preocupante" el informe de Contraloría que reveló que más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron bienes por más de 1.500 millones de pesos en la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como la "tía Rica".

El ente contralor constató que la Dicrep no verificó las procedencias de las especies empeñadas, lo que levanta alarmas porque pudieron haber sido robadas con anterioridad.

En este contexto, durante una actividad de inauguración de la Comisaría N°60 del Metro al interior de la estación Estadio Nacional, Cordero afirmó que los antecedentes del caso, en lo que compete a la seguridad pública, están siendo evaluados.

"Utilizar una función pública asociada al crédito prendario de la Dicrep para blanquear recursos por parte de organizaciones que cometen delitos es una situación muy preocupante", expresó el titular de Seguridad Pública.

En lo que respecta al decomiso de bienes, el ministro apuntó a la necesidad de crear "una institucionalidad distinta para administrar las incautaciones".

"Desde la perspectiva de seguridad pública, estamos trabajando en un régimen institucional distinto. La reformulación de la Dicrep es un debate que tiene ya un par de décadas, (pero) a mí no corresponde pronunciarme", añadió Cordero.

La Dicrep es dependiente del Ministerio del Trabajo, que ya comunicó la implementación de medidas correctivas y la instrucción de sumarios ante eventuales responsabilidades por fallos en el sistema de control de empeños.