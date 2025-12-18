Xiamen lidera el tránsito sin visado de 240 horas y abre la puerta al viaje multi-ciudad en China

A un año de la implementación del tránsito sin visado de 240 horas en el puerto de Xiamen, China reporta más de 3.400 viajeros extranjeros beneficiados por esta política, que permite permanecer hasta 10 días en el país y desplazarse entre distintas provincias sin necesidad de visa.

La medida, vigente desde el 17 de diciembre de 2024, busca facilitar el turismo, los viajes de negocios y los intercambios culturales, y ya muestra un fuerte impacto en la movilidad internacional.

¿En qué consiste el tránsito sin visado de 240 horas?

La política de tránsito sin visado de 240 horas permite a ciudadanos de 55 países ingresar temporalmente a China cuando están en ruta hacia un tercer destino. Solo se requiere un pasaporte válido y un pasaje confirmado de salida.

A diferencia de políticas anteriores, esta modalidad autoriza a los viajeros a moverse entre 24 provincias, regiones autónomas y municipios, ampliando las opciones de recorrido más allá de una simple escala aérea.

Xiamen, puerta de entrada al viaje multi-ciudad

Ubicada en la costa sureste de China, Xiamen se ha consolidado como uno de los principales puntos de ingreso para quienes utilizan el tránsito sin visado de 240 horas.

Su conectividad aérea internacional, su puerto base de cruceros y los enlaces directos con Taiwán la convierten en un nodo estratégico.

Desde allí, los viajeros pueden recorrer la ciudad y su entorno cultural -incluido el patrimonio del sur de Fujian- o continuar hacia destinos como Fuzhou, Quanzhou o Kinmen, utilizando trenes de alta velocidad, vuelos internos o rutas marítimas.

Las cifras reflejan este cambio: cerca del 40% de los viajeros que ingresaron por Xiamen bajo esta modalidad salieron luego por otros puertos del país, evidenciando una creciente movilidad interregional.

Turismo y negocios, los principales beneficiados

Según datos oficiales, más del 90% de los viajeros que utilizaron esta política en Xiamen provienen de Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Canadá y el Reino Unido.

Los principales motivos de ingreso han sido el turismo y los viajes de negocios, dos áreas clave para la apertura internacional china.

En lo que va del año, más del 60% de los cruceros que atracaron en puertos chinos contaron con pasajeros que aprovecharon esta política, resolviendo problemas de conexión y ampliando las opciones de estadía en tierra.

A un año de su puesta en marcha en Xiamen, el tránsito sin visado de 240 horas se consolida como una herramienta clave de la estrategia china para fomentar la apertura, el turismo internacional y los intercambios económicos.