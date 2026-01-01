"Bahías hermosas": Xiamen alcanzó la excelencia total

En la mañana del 26 de diciembre de 2025, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China celebró una rueda de prensa para anunciar la cuarta lista de casos excelentes de "Ríos y Lagos Hermosos" y "Bahías Hermosas" de China. Entre ellos, las áreas marítimas de Dadeng y la Zona Marítima Occidental (Xihaiyu) de Xiamen fueron seleccionadas, lo que significa que Xiamen ha logrado completar la construcción de bahías hermosas con excelencia total en todo su territorio.

Gracias a la estrategia de "una política por cada bahía", que impulsa de manera coordinada la prevención de la contaminación, la restauración ecológica y el saneamiento ambiental de las costas, las cuatro bahías actuales de Xiamen han sido incluidas íntegramente en la lista nacional de casos excelentes:

Zona Marítima del Sureste y Bahía de Tong'an: Reconocidas como bahías hermosas de tipo "residencial y de recreación".

Este panorama refleja la visión de Xiamen de construir un territorio donde cada zona destaque por su propia belleza, integrándose en una armonía común. Por ejemplo, en el área de Dadeng, Xiamen se enfoca en crear un cinturón costero con resiliencia ecológica; mientras que en la Zona Marítima Occidental, ubicada en la desembocadura del río Jiulong, el énfasis está en la gobernanza coordinada entre la cuenca del río y el mar.

Resultados de una gestión de tres décadas

En el proceso de construcción de estas bahías, Xiamen se ha centrado en la gobernanza sinérgica del entorno, la ecología y los recursos hídricos bajo tres pilares:

Innovación en mecanismos: Gestión constante de la basura marina durante 30 años para mantener las "arenas doradas y playas de plata".

Lograr un ecosistema donde "peces y gaviotas convivan", lo que le valió el reconocimiento como Ciudad con Encanto en Biodiversidad Global. Transformación de valor: Crear bahías habitables, románticas y vibrantes para el desarrollo profesional.

Durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal", la calidad del entorno ecológico marino de Xiamen ha mejorado continuamente:

La proporción de área con agua de excelente calidad y los puntos de monitoreo aumentaron un 11,4% y 22,8% respectivamente en comparación con 2020.

. La tasa de cumplimiento en los puntos de vertido al mar aumentó un 29,8%.

Hacia un modelo de "montaña al mar"

Un responsable de la Oficina de Ecología y Medio Ambiente de Xiamen afirmó que el siguiente paso será consolidar y elevar de forma integral la construcción de estas bahías, mejorando la gestión técnica y la protección.

Asimismo, en colaboración con ciudades vecinas como Zhangzhou y Longyan, se explorará un proyecto piloto de innovación institucional para la gobernanza del sistema Río Jiulong - Bahía de Xiamen bajo el concepto "de la cima de la montaña al mar", promoviendo un sistema de gestión ambiental que integre la tierra firme, las cuencas fluviales y el espacio marítimo.