Imacec de noviembre bajo las expectativas: Creció 1,2 por ciento

El Banco Central informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de noviembre creció apenas 1,2 por ciento en comparación con el mismo mes del 2024, muy por debajo de las expectativas del mercado, que eran superiores al 2 por ciento.

La institución detalló que la serie desestacionalizada disminuyó 0,6% respecto del mes precedente y aumentó 1,2% en 12 meses.

"El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería y del resto de bienes. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería", precisó el Central.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 1,6% en 12 meses.

Grau: “La cifra se ve algo menos dinámica”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que la economía sigue en buena tendencia, pese a fluctuaciones transitorias: "La cifra mensual se ve algo menos dinámica que la tendencia previa y también que las expectativas, pero en parte esto se debe a que la base de comparación del año pasado es más exigente", explicó.

"Dentro de las noticias positivas se destaca que el comercio crece 5,5%, incluso creciendo respecto al mes anterior. Recordemos que los Imacec se publican por el Banco Central con un mes de rezago, eso significa que todavía nos falta diciembre para cerrar este año 2025", acotó el jefe de la billetera fiscal.

Grau también destacó "cómo ha crecido de manera acumulada la economía entre enero y noviembre de este año: se acumula 2,3% en comparación al mismo periodo del 2024".

El mercado se mantiene atento a la publicación del Imacec de diciembre de 2025, el cual será revelado por el Banco Central el próximo lunes 2 de febrero. Esta cifra permitirá anticipar el cierre anual del Producto Interno Bruto (PIB).

Finalmente, los resultados definitivos de la actividad económica del año pasado se darán a conocer a mediados de marzo, cuando se publique el informe de Cuentas Nacionales correspondiente al cuarto trimestre.