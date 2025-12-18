China distinguió a académica chilena Mónica Ahumada por su aporte a la sinología

La académica chilena Mónica Ahumada, del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recibió una distinción internacional en China por su contribución al desarrollo de la sinología y los estudios chinos, así como por su rol en el fortalecimiento de la cooperación académica entre China y América Latina.

El reconocimiento fue entregado en el marco de una gira académica que incluyó instancias de alto nivel en Beijing, Shanghái y Qingdao.

El galardón recibido corresponde al "World Sinology and Chinese Studies Discipline Construction Achievement Award", otorgado por el World Sinology Center junto a la Beijing Language and Culture University (BLCU).

La certificación oficial destaca una trayectoria académica sostenida, con aportes relevantes a la investigación en sinología, publicaciones especializadas y redes de cooperación entre instituciones chinas, chilenas y latinoamericanas.

"Este reconocimiento tiene que ver con un trayecto individual que he ido construyendo con China, con textos y artículos desarrollados por más de diez años, y con un trabajo constante de cooperación académica internacional", señaló la doctora Ahumada.

Foros internacionales y presencia chilena en China

La distinción se concretó durante una gira académica realizada en octubre de 2025, que incluyó la participación de la doctora Ahumada en el Congreso Mundial de Sinólogos, organizado por el World Sinology Center y la BLCU, y en el XXIII Encuentro Mundial de Profesionales, realizado en Shanghái, que reunió a más de 1.500 académicos, investigadores y autoridades universitarias de distintos países.

La ceremonia oficial de premiación se realizó en la ciudad de Qingdao, donde también fue reconocido el exembajador chileno Fernando Reyes Matta, por su trayectoria diplomática vinculada al Asia-Pacífico.

Investigación sobre migración china en Chile

Durante los encuentros académicos, la investigadora participó como expositora con una ponencia centrada en la migración china en Chile, abordada desde una perspectiva histórica.

En su presentación, distinguió cuatro grandes períodos, que van desde la llegada de trabajadores chinos al ciclo del salitre en el siglo XIX, hasta los cambios asociados al Tratado de Libre Comercio entre Chile y China, firmado en 2005.

Este enfoque permitió vincular los estudios chinos con procesos sociales y económicos concretos del país, uno de los ejes que ha marcado su trabajo académico.

Desarrollo tecnológico y mirada comparada

La agenda en China incluyó visitas a polos de desarrollo tecnológico y energético, especialmente en Qingdao, una de las zonas clave del proceso de modernización iniciado en 1978.

En terreno, la académica conoció avances en energías limpias, electromovilidad y planificación urbana, destacando las diferencias de escala y enfoque respecto de América Latina.

"Lo que en Chile vemos como una muestra, en China responde a una política estructural y de largo plazo", comentó.

Universidad, política pública y vínculo con Asia

En el marco del XIV Foro de Alto Nivel China–América Latina, realizado en la Universidad Sun Yat-sen junto a la Chinese Academy of Social Sciences (CASS), la doctora Ahumada destacó el rol pionero de la Usach en la organización del Foro China–América Latina realizado en 2020, en plena pandemia, un hito aún valorado por las contrapartes chinas.

A su regreso a Chile, la académica subrayó la necesidad de que el trabajo universitario dialogue con los debates estratégicos del país y con la sociedad civil.

"Los líderes no se miden solo por cuántos 'papers' publican, sino por el impacto que logran en la sociedad", afirmó.

Finalmente, planteó la urgencia de consolidar una política de Estado hacia Asia y China, que trascienda los ciclos electorales y dé continuidad a la relación estratégica del país con la región.