China estudia revisión a la ley sobre idioma chino estándar hablado y escrito

Los legisladores chinos están considerando un proyecto de revisión a la Ley sobre el Idioma Chino Estándar Hablado y Escrito.

El borrador de la revisión fue presentado hoy lunes a la sesión en curso del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, para su segunda lectura.

El proyecto legislativo exige que las publicaciones en línea, incluidos los juegos, utilicen el chino estándar como forma básica de expresión para regular aún más el uso del idioma en el ciberespacio.

El borrador de la revisión también estipula que las exposiciones, conferencias y otros eventos internacionales celebrados en China que utilicen idiomas extranjeros en carteles, etiquetas o materiales promocionales también deben incluir el idioma chino estándar.

Además, el borrador especifica que la educación internacional del idioma chino debe centrarse en la enseñanza del chino estándar.