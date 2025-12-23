Presidente de Perú busca "fijar criterios" con Kast para controlar la migración irregular

El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó este lunes que busca "fijar algunos criterios" con el Mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, para controlar la migración irregular en la frontera entre ambos países y anticipó que existe "una alternativa" de crear un corredor para casos "estrictamente humanitarios".

Al ser interrogado por periodistas sobre la anunciada visita de Kast a Lima en enero próximo, Jerí recordó que ambos ya sostuvieron un diálogo telefónico poco después de su triunfo electoral.

"Nuestra conversación se centró, al igual que lo hicimos con el presidente (de Ecuador, Daniel) Noboa, en fijar algunos criterios para reforzar nuestras fronteras de ambos lados y ver mecanismos conjuntos para controlar la migración irregular entre ambos países", dijo.

El gobernante negó, al respecto, que en Perú pueda haber "temor" a una eventual salida masiva de migrantes irregulares desde Chile, aunque dijo que la intención es "anticipar" las medidas a tomar para enfrentar esta problemática.

Comentó, en ese sentido, que "una alternativa" son los acuerdos que están teniendo "por intermedio de Cancillería (de ambos países) en casos estrictamente humanitarios".

También dijo que el eventual establecimiento de un corredor humanitario que permita trasladar a los migrantes a sus países de origen en la región "es una alternativa, un mecanismo", pero se está "viendo para casos muy excepcionales".

"Nuestra preocupación es, ahorita, por quienes estamos en el territorio nacional, y cómo evitamos eso", acotó.

La visita de Kast a Lima

El presidente de Perú ofreció estas declaraciones un día después de que la Cancillería local informara que Kast llegará a Lima en enero próximo "como parte de su gira por países de la región".

Con fuertes vínculos con otros líderes de la extrema derecha de la región, el Presidente electo de Chile ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Kast ya viajó el martes pasado a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, y este martes visitará a Noboa en Quito "para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países", según detalló su oficina.

El Gobierno de Jerí declaró a fines de noviembre pasado el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile intentaran ingresar hacia territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes nacionales.