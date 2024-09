China Hoy: Embajador destacó crecimiento de inversión de empresas chinas en Chile

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Niu Qingbao, embajador de China en Chile, concedió el pasado 5 de junio una entrevista para el espacio "Efecto China", de Radio Cooperativa, en la que intercambió puntos de vista sobre distintos aspectos de la relación bilateral. Como socia de "Efecto China", la edición en español de China Hoy publica una versión editada de esta entrevista.

Radio Cooperativa (RC): La industria china ha logrado instalarse en diferentes sectores del desarrollo de Chile. ¿Cuáles son los énfasis en este intercambio comercial?

Niu Qingbao (NQB): La inversión es una gran manifestación de la profunda integración económica y comercial. En los últimos años, la inversión bidireccional, especialmente la inversión de las empresas chinas en Chile, ha crecido rápidamente. Las empresas chinas han participado activamente en diversos campos de desarrollo como infraestructura, energía eléctrica, agricultura, minería, entre otros, creando varios proyectos marca; por ejemplo, la construcción de varios proyectos importantes de Chile, como el puerto de San Antonio, el metro de Santiago, la Carretera n.º 5, entre otros.

Hemos invertido en empresas chilenas de energía eléctrica para mejorar y modernizar la red eléctrica local, hemos construido la primera línea moderna de alta tensión de corriente continua de Chile, hemos participado en la implementación de las estrategias sectoriales de desarrollo verde y de baja emisión de Chile, y hemos brindado apoyo tecnológico y de equipamiento para que Chile tenga los trenes más rápidos de Sudamérica y lidere la tecnología 5G en América Latina. Todo esto supone un aporte importante en la transformación y la modernización económica de Chile, lo que brinda beneficios tangibles a su pueblo.

RC: Usted visitó la región de Los Lagos hace unas semanas. ¿Qué oportunidades ve en el sur de Chile para profundizar el desarrollo entre ambos países?

NQB: He realizado visitas a las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde me he reunido con representantes de diversos sectores, incluyendo gobiernos locales, funcionarios, empresarios y personas de la educación, ciencia, cultura, entre otros. La belleza natural y la riqueza productiva de la fascinante zona sur de Chile me dejaron una profunda impresión, y el potencial del desarrollo regional más el entusiasmo por una mayor cooperación con China me llenaron de optimismo.

La cooperación regional forma parte importante de las relaciones entre China y Chile. Me complace ver que las diversas regiones del sur de Chile han ampliado la cooperación con China en función de sus respectivas ventajas y han logrado resultados preliminares. Por otra parte, la zona sur de Chile, al aprovechar sus ventajas en agricultura, silvicultura, ganadería, pesca y acuicultura, ha exportado a China varios productos agrícolas de alta calidad, como productos de madera, carnes bovina y ovina, vino, salmón, cerezas, arándanos, entre otros. Las empresas chinas están explorando activamente la inversión en acuicultura y el procesamiento de madera, por ejemplo.

RC: ¿Qué beneficios observa China en el desarrollo de Chile?

NQB: China y Chile somos socios importantes en el ámbito económico y comercial. Chile siempre ha sido un pionero y referente de la cooperación entre China y América Latina. Ambos países tienen una fuerte complementariedad económica y son socios naturales. Chile cuenta con abundantes recursos naturales y puede proporcionar a China productos de alta calidad, así como productos agrícolas, forestales y pesqueros. China, mientras tanto, posee un gran mercado de consumo, y puede traer a Chile tecnología avanzada, maquinaria, equipos electrónicos, productos de la industria ligera, textiles, comunicaciones y otros servicios, así como productos necesarios para el desarrollo económico y social de Chile, y la mejora de la calidad de vida de su pueblo.

Ambas partes pueden aprovechar aún más sus ventajas complementarias, alinear sus estrategias de desarrollo, aumentar la inversión, la cooperación y la capacidad productiva, combinar la tecnología y la ventaja manufacturera de China con los abundantes recursos naturales de Chile, y construir cadenas productivas y de suministro global que beneficien no solo a ambas partes, sino al mundo entero, logrando así un progreso común, un desarrollo conjunto y una prosperidad compartida.

RC: En diciembre del año pasado se celebró la XIV Sesión del Comité del Diálogo Político China-Chile. ¿Cuál es la importancia de estos espacios de diálogo?

NQB: El intercambio a nivel parlamentario es parte importante de la relación China-Chile. El Congreso Nacional de Chile fue el primero en América Latina en establecer mecanismos de diálogo político con la Asamblea Popular Nacional de China, lo que refleja plenamente la ejemplaridad y el abundante contenido de las relaciones entre ambos países. Desde su establecimiento en 2006, el Comité del Diálogo Político China-Chile ha celebrado exitosamente 14 sesiones y ha logrado resultados fructíferos.

Cabe destacar que el Comité del Diálogo Político ha tenido un nivel de amplia representación y aporta una amplia gama de temas, lo que es de gran importancia para profundizar la mutua confianza política y consolidar consensos en materia de cooperación.

En primer lugar, tanto el presidente chino del Comité del Diálogo Político como el chileno son altos funcionarios, y entre sus miembros figuran varios presidentes de comisiones y legisladores de alto nivel, lo que refleja la importancia y el amplio consenso político que las instituciones legislativas de ambos países dan al desarrollo de las relaciones bilaterales.

El Comité del Diálogo Político apoya firmemente los caminos de desarrollo tanto de China como de Chile que se ajusten a las respectivas realidades nacionales, así como los intereses y preocupaciones centrales de cada parte, sentando así las bases políticas y legales para el desarrollo de las relaciones bilaterales.

RC: ¿Cómo ha sido la relación con las empresas chilenas? ¿En qué áreas observa nuevas oportunidades de intercambio económico?

NQB: Los pueblos de Chile y China tienen una fuerte conexión y lazos cariñosos, y nuestra cooperación económico-comercial es mutuamente beneficiosa. Por lo tanto, las relaciones entre empresarios chinos y chilenos son estrechas y amistosas. Ambos lados han establecido conjuntamente organizaciones como el Consejo Empresarial Chile-China, a fin de promover aún más el intercambio, la profundización de la cooperación y el fortalecimiento de la amistad.

En octubre del año pasado, el Presidente chileno, Gabriel Boric, realizó una visita de Estado exitosa a China y asistió al tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. El presidente chino, Xi Jinping, y el Presidente Boric intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones entre China y Chile y llegaron a amplios consensos.

Ambos coinciden en que tenemos que fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo, construir conjuntamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta de alta calidad, profundizar aún más la cooperación tradicional en comercio, agricultura, infraestructura, etc., y al mismo tiempo fomentar activamente el crecimiento en áreas emergentes como la energía limpia, la economía digital y la innovación tecnológica.

RC: El Presidente Gabriel Boric invitó al presidente Xi Jinping a visitar la Antártica chilena. ¿Qué oportunidades presenta el continente blanco para China?

NQB: Tanto China como Chile son países consultivos del Tratado Antártico y partes contratantes de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Durante mucho tiempo, ambos países han llevado a cabo intercambios y una cooperación altamente efectivos en áreas como las consultas políticas de asuntos antárticos, las expediciones e investigaciones antárticas, la protección del medioambiente y la logística de apoyo.

Los Gobiernos de ambos países han firmado un memorando de entendimiento sobre la cooperación antártica y la Comisión Binacional Permanente tiene una subcomisión antártica. Además, el Instituto de Investigación Polar de China ha firmado un acuerdo de cooperación con el Instituto Antártico Chileno.

El equipo de la 40.ª expedición científica de China a la Antártica concluyó recientemente su misión. China ha establecido su quinta estación de investigación y su tercera estación de investigación permanente en la Antártica: la estación Qinling. Todo esto ha sido posible gracias a la asistencia activa de Chile en el reabastecimiento y la logística.

El año pasado, el Presidente Boric extendió una invitación al presidente Xi para visitar la Antártica. El presidente Xi aceptó esta invitación con alegría.

RC: ¿Cuáles han sido los últimos hitos en la relación entre China y Chile?

NQB: El año pasado, el Presidente Boric realizó su primera visita de Estado a China y participó en el tercer Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, convirtiendo a Chile en el primer país latinoamericano cuyos jefes de Estado han participado en las tres sesiones de dicho foro.

Durante aquella visita, ambos jefes de Estado llegaron a un amplio consenso sobre las relaciones bilaterales al firmar más de una decena de documentos en áreas como la construcción de la Franja y la Ruta, el desarrollo cooperativo, la inversión industrial, la economía digital, la innovación tecnológica, la inspección y cuarentena, la agricultura, la Antártica y la cooperación entre pymes.

Además, ambos países emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su posición común sobre las relaciones bilaterales y los asuntos regionales e internacionales. Esta visita fue un hito en el desarrollo de las relaciones bilaterales y la implementación de sus resultados será uno de los focos del trabajo bilateral este año.

Bajo el liderazgo de ambos mandatarios y los esfuerzos conjuntos de diversos sectores de ambos países, las relaciones entre China y Chile están experimentando una serie de hitos con una continua liberación de energía y potencial.

