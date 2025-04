Impacto en el cine: Murió el actor Val Kilmer a sus 65 años

El actor estadounidense Val Kilmer falleció este martes a los 65 años, según informó The New York Times.

Su hija, Mercedes, declaró al diario neoyorquino que la causa de su muerte fue neumonía.

