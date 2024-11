China Hoy: Un avance a paso seguro

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Este año se cumple el décimo aniversario de la propuesta de una comunidad de futuro compartido China-América Latina y el Caribe (ALC) por parte del presidente chino, Xi Jinping. Durante la última década, la relación entre China y ALC se ha ido caracterizando más por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación, la apertura y el bienestar del pueblo. Desde la perspectiva de la historia y la civilización, encontramos seis puntos de coincidencia entre China y ALC.

Precisamente, esta cercanía natural grabada en los genes ha brindado un soporte firme en la voluntad del pueblo respecto al desarrollo próspero de las relaciones entre China y ALC en la nueva era.

Seis puntos de coincidencia

Primero, una historia de civilización de desarrollo independiente. El presidente Xi Jinping señaló que la nación china tiene una historia humana de un millón de años, una historia cultural de 10.000 años y una historia de civilización de más de 5000 años. La civilización china es la única gran civilización del mundo que ha durado continuamente y se ha desarrollado en forma de país hasta el día de hoy, y ha hecho una gran contribución a la causa del progreso de la civilización humana. Asimismo, en América se desarrollaron las civilizaciones espléndidas de los mayas, los incas y los aztecas, con destacados logros en cuanto a los calendarios, la agricultura, la arquitectura, la metalurgia y la textilería.

Segundo, un gen cultural amante de la paz. China y ALC comparten muchas cosas en sus visiones del mundo y del orden, sobre todo en cuanto a la paz promovida por ambas culturas. Entre los siglos XVI y XXI, la Ruta de la Seda Marítima que pasaba por el océano Pacífico se convirtió en un canal considerable para los intercambios entre China y ALC, lo que ha fomentado enormemente el desarrollo económico y social de los dos lados y ha sido considerado como un gran suceso dentro de la historia de los intercambios entre China y ALC. "Los pioneros han ganado su lugar en la historia no como conquistadores con barcos y caballos de guerra, armas o espadas. Sino más bien, se les recuerda como emisarios amistosos que encabezaban caravanas de camellos y veleros cargados de mercancías", indicó el presidente Xi Jinping.

Tercero, una virtud moral noble y sencilla y un carácter nacional amable y amistoso. En 1960, cuando el entonces presidente chino Mao Zedong recibió una delegación de periodistas latinoamericanos, el periodista peruano Antonio Fernández Arce mencionó un lema de los incas: "No robar, no mentir y no ser ocioso". "¡Qué buena norma moral!", exclamó el presidente Mao tras escucharlo. Esto contrasta con el lema de "mentimos, engañamos y robamos" predicado por algunos países. Los pueblos tanto chino como latinoamericano y caribeño son hospitalarios y compasivos, y no han dudado en echarse una mano en momentos críticos, tales como el terremoto de Haití y la pandemia de COVID-19. Los pueblos de ambas partes han distinguido claramente quién es el amigo verdadero en situaciones decisivas. Una comunidad de futuro compartido China-ALC no es un concepto vacío, sino una acción concreta.

Cuarto, el espíritu indomable de anticolonialismo y antihegemonía. En los tiempos modernos, innumerables personajes chinos con elevados ideales habían intentado salvar a la nación, pero todos fracasaron. Solo el Partido Comunista de China (PCCh) unió y dirigió al pueblo chino para crear la Nueva China independiente, cambió la fisonomía de pobreza y atraso del país y, con la modernización china, está promoviendo integralmente la gran revitalización de la nación china. Durante un largo tiempo, los pueblos latinoamericano y caribeño libraron una ardua lucha contra el imperialismo, el anticolonialismo y por la independencia nacional. En el marco de este proceso, China y los países latinoamericanos y caribeños se apoyaron mutuamente y forjaron una amistad profunda. China está dispuesta a seguir trabajando con ALC para promover el establecimiento de un mundo multipolar igualitario y ordenado, así como una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos.

Quinto, la identidad común del Sur Global. Tanto China como los países latinoamericanos y caribeños son países en vías de desarrollo, así que naturalmente son miembros del Sur Global. "El robustecimiento vigoroso del Sur Global ha desempeñado un papel sumamente importante en el progreso de la humanidad", manifestó el presidente Xi Jinping en la Conferencia por el 70.º Aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, celebrada el 28 de junio de este año. Como países del Sur Global, el desarrollo es la primera prioridad para China y ALC, y la modernización es el sueño común de ambos pueblos. China está dispuesta a liderar la construcción de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, compartir oportunidades de desarrollo con los países latinoamericanos y caribeños y lograr un desarrollo común.

Sexto, la orientación de valores centrada en el pueblo. El PCCh tiene como propósito fundamental servir de todo corazón al pueblo, mientras que los países latinoamericanos y caribeños se esfuerzan también por mejorar la vida del pueblo, reducir la pobreza y promover la equidad social.

Afinidad y franqueza

Los diez años de construcción de una comunidad de futuro compartido China-ALC han sido una década en la que las civilizaciones de ambos lados se han apreciado y se han realzado mutuamente, así como una década en la que China y ALC se han tratado con sinceridad, honestidad, afinidad y franqueza. En estos últimos diez años, el presidente Xi Jinping ha trazado personalmente planes para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC, y ha visitado la región en cinco ocasiones para dirigir el curso de los vínculos bilaterales en la nueva era a través de la diplomacia de jefe de Estado.

La igualdad es el color de fondo de las relaciones entre China y ALC. En los asuntos internacionales y multilaterales, China y ALC colaboran estrechamente, se apoyan mutuamente y se oponen conjuntamente a la hegemonía, a la política de fuerza, a la interferencia en los asuntos internos de otros países y al doble rasero.

El beneficio mutuo es la orientación de valor de las relaciones entre China y ALC. En los últimos años, el volumen comercial entre las dos partes ha seguido creciendo hasta alcanzar los 489.000 millones de dólares en 2023. China se mantiene firme como el segundo socio comercial de ALC y el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

La innovación es la fuerza motriz inagotable para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC. Las dos partes han reforzado activamente el acoplamiento de sus políticas de innovación. Se han lanzado sucesivamente el Centro de Transferencia Tecnológica China-América Latina y el Caribe y el Foro de Cooperación en Tecnología Digital China-CELAC. Apoyándose en plataformas como la Alianza Chino-Latinoamericana de Innovación, Investigación y Educación Agrícola, China y los países latinoamericanos y caribeños están ampliando las interacciones entre empresas, universidades e instituciones. Ambas partes continúan fortaleciendo la cooperación en áreas como la infraestructura de Internet, el comercio electrónico transfronterizo, las industrias médica y sanitaria, el desarrollo ecológico y sostenible y la inteligencia artificial, con el fin de cultivar y construir una nueva fuerza motriz para la cooperación económica.

La apertura es una vía eficaz para el desarrollo de las relaciones entre China y ALC. Con la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno de Honduras sobre la promoción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2023, el número de países socios en ALC aumentó a 22. China y ALC han mejorado activamente la facilitación del comercio con la suscripción de tratados de libre comercio (TLC) con Ecuador y Nicaragua, y con el avance en las negociaciones para un TLC con El Salvador y Honduras.

El bienestar del pueblo es el propósito fundamental del desarrollo de las relaciones entre China y ALC. Según estadísticas preliminares, a finales de 2023, China había ejecutado más de 200 proyectos de infraestructura en ALC y construido miles de kilómetros de carreteras, ferrocarriles y trenes ligeros, más de 100 escuelas, hospitales y estadios deportivos, unos 100 puentes y túneles, decenas de aeropuertos y puertos, y más de 30 plantas de energía eléctrica, entre otras instalaciones eléctricas, los que han proporcionado casi un millón de puestos de trabajo locales.

En la actualidad, China está concentrando sus esfuerzos en promover la construcción de la modernización china, mientras que los países de ALC también están trabajando arduamente para lograr su unidad y autosuficiencia. Como señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, la modernización china contribuirá en gran medida a la paz y la estabilidad mundiales, contribuirá firmemente al desarrollo común de todos, contribuirá en gran medida a mejorar la gobernanza global y contribuirá en gran medida al avance de la civilización humana. ¡La próxima década de una comunidad de futuro compartido China-ALC seguramente será aún más prometedora!

