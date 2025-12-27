China inauguró el túnel de Shengli, la obra de autopista más larga del mundo

China puso en servicio el túnel de Shengli, en la cordillera de Tianshan, una infraestructura de 22,13 kilómetros de longitud que se convierte en el túnel de autopista continuo más largo del mundo y que atraviesa el centro de la región de Xinjiang (noroeste).

El túnel forma parte de la autopista G0711 Urumqi-Yuli, que entró en operación el mismo día y conecta áreas urbanas del norte y del sur de Xinjiang.

La nueva vía reduce a unos 20 minutos un trayecto montañoso que anteriormente requería varias horas, según datos difundidos en las últimas horas por medios estatales.

La infraestructura cruza la cordillera de Tianshan, una cadena montañosa de unos 2.500 kilómetros que divide la región y separa a la capital regional, Urumqi, de Korla, principal ciudad del sur de Xinjiang.

Con la apertura de la autopista, el tiempo de viaje entre ambos núcleos urbanos se reduce de alrededor de siete horas a unas tres.

El proyecto se ejecutó a lo largo de cinco años y cubre un trazado total de 324,7 kilómetros, con una inversión estimada en 46.700 millones de yuanes (6.630 millones de dólares).

En algunos tramos, la complejidad del terreno obligó a una elevada concentración de infraestructuras, con una sección de 11 kilómetros en la que la proporción de puentes y túneles supera el 90%, según medios oficiales.