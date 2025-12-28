Mujeres fueron sorprendidas robando durante evacuación de Mall Plaza Norte por incendio
Cámaras de seguridad registraron a un grupo de mujeres que, desafiando la emergencia, aprovechó el caos para sustraer artículos de diversas tiendas.
Un incendio de gran magnitud en bodegas cercanas obligó a la evacuación preventiva del centro comercial.
El registro visual muestra cómo las asaltantes se concentraron en locales ubicados en los pasillos centrales del centro comercial, llenando bolsas con mercancía.