Tópicos: País | Policial

Mujeres fueron sorprendidas robando durante evacuación de Mall Plaza Norte por incendio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cámaras de seguridad registraron a un grupo de mujeres que, desafiando la emergencia, aprovechó el caos para sustraer artículos de diversas tiendas.

Un incendio de gran magnitud en bodegas cercanas obligó a la evacuación preventiva del centro comercial.

 Captura

El registro visual muestra cómo las asaltantes se concentraron en locales ubicados en los pasillos centrales del centro comercial, llenando bolsas con mercancía.

Un grupo de mujeres fue sorprendido robando durante la evacuación preventiva realizada la tarde de este domingo en el Mall Plaza Norte, en la capitalina comuna de Huechuraba.

La evacuación se realizó debido a un incendio de gran magnitud que afectó a unas bodegas cercanas al recinto comercial, amenazando la seguridad de los asistentes y trabajadores.

 

Imagen foto_00000005
Mientras la mayoría de los asistentes cumplía con los protocolos de salida, este grupo delictual ejecutó un plan de saqueo. (FOTO: Captura)

Aunque la gran mayoría cumplió con los protocolos de salida, cámaras captaron a un grupo delictual que, aprovechando la falta de trabajadores y seguridad, robaron diversos artículos de tiendas del recinto.

Según el registro, estas mujeres atacaron locales que se encuentran en medio de los pasillos del mall, llenando bolsas con mercancía robada.

En paralelo, Bomberos sigue combatiendo el siniestro en las bodegas aledañas al centro comercial.

 

Imagen foto_00000004
Las implicadas sacaron partido de la ausencia de personal y de la disminución de la seguridad para cometer los robos en medio de la evacuación. (FOTO: Captura)

