Los camiones pesados eléctricos chinos amplían su presencia y cooperación global

Con la llegada de los camiones eléctricos, el panorama global de los camiones pesados ha cambiado y China ha emergido como un jugador competitivo, según Han Wen, fundador y director ejecutivo de Windrose Technology, una empresa emergente china de camiones eléctricos para largas distancias.

En el pasado, la tecnología central de los camiones pesados tradicionales de motores de combustión interna estaba controlada predominantemente por Europa y Estados Unidos. Como resultado, los mercados europeos y estadounidenses estaban menos inclinados a elegir camiones pesados fabricados en China, explica Han.

Sin embargo, el panorama ha cambiado con la llegada de los camiones eléctricos. Los componentes esenciales, como las baterías, los motores eléctricos y los sistemas de propulsión eléctrica, así como la conducción inteligente, son áreas en las que China sobresale, afirma el ejecutivo, que identifica a su firma como "la primera empresa china de camiones que ha recibido pedidos desde economías desarrolladas, como Europa y Estados Unidos, así como la primera empresa china de camiones en realizar pruebas en cuatro continentes".

China cuenta con una floreciente industria de vehículos de nueva energía (NEV, siglas en inglés). Según datos oficiales, la cuota de mercado de los NEV en China era de poco más del 1 por ciento en 2015, pero desde entonces ha aumentado gracias a una acelerada transición ecológica de la economía nacional.

El cambio del panorama en el sector mundial de los camiones pesados se ilustra con los recientes avances realizados por los fabricantes chinos en la expansión de su presencia y cooperación global.

Han comenta que Windrose Technology ha establecido instalaciones de producción en Estados Unidos y Bélgica y ha obtenido la identificación de fabricación mundial (WMI) en ambos lugares. Las entregas en Estados Unidos comenzarán en la primera mitad de 2025, y en Europa lo harán en el segundo semestre.

La compañía ha recibido hasta ahora pedidos de países europeos como Dinamarca, Bélgica y Francia, así como de Estados Unidos y Nueva Zelanda. También está planeando expandirse próximamente al mercado alemán y establecer una fábrica en Francia para producir piezas para los vehículos.

La foto, tomada el 1 de noviembre de 2024, muestra un camión de Windrose durante una prueba de carretera en Sídney, Australia. (Cortesía)

Hasta ahora, los camiones de Windrose han completado pruebas en carretera transregionales y de múltiples rutas en 14 países y regiones, incluidos China, Europa, Estados Unidos y Australia.

En otro avance, las empresas Garrett Motion Inc. y China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) firmaron una Carta de Intención para mejorar la cooperación en tecnologías avanzadas para vehículos comerciales eléctricos, con el objetivo de desarrollar conjuntamente un sistema de propulsión eléctrico líder de la próxima generación para su aplicación en la cartera de productos de Sinotruk. También se propusieron unir fuerzas e iniciar la producción en masa de camiones equipados con este sistema de propulsión eléctrico para 2027.

Los camiones pesados de Sinotruk han disfrutado de un amplio mercado global, en particular en los países socios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. En 2023, exportó 130.100 camiones pesados, con un aumento interanual del 47 por ciento. Adicionalmente, en los últimos años la empresa ha avanzado en el sector de las nuevas energías, desarrollando camiones pesados totalmente eléctricos, de pila de combustible e híbridos.

En cuanto a las razones para elegir los camiones pesados eléctricos chinos, Han afirma que cuando la gente compra vehículos eléctricos de pasajeros, sus preferencias personales en cuanto a marca, estética y diseño interior pesan en su toma de decisiones. Sin embargo, cuando se trata de camiones pesados eléctricos, lo que importa es el rendimiento y la funcionalidad de los vehículos.

Por esa razón, los camiones pesados y los autobuses eléctricos chinos, dirigidos al mercado empresa a empresa, cuentan con mejores perspectivas de exportación, de acuerdo con Han.

Los camiones pesados eléctricos de Windrose superan a sus competidores europeos y estadounidenses con una autonomía de hasta 670 kilómetros y un menor consumo de energía. Además, sus vehículos ofrecen aproximadamente un 50 por ciento más de espacio interior que los camiones tradicionales que funcionan con combustible.

"No solo estamos proporcionando un camión más limpio, también estamos proporcionando un camión realmente más barato", dijo Han en una entrevista anterior.

Promover un cambio ecológico en la industria automotriz es la tendencia que se avecina. Los esfuerzos por reducir las emisiones de las grandes empresas globales ha creado una demanda de mercado para los camiones pesados eléctricos, lo que es una bendición para los pioneros chinos en este tipo de vehículos.

"Nuestros clientes son grandes empresas globales, como Nike y Decathlon, que requieren el uso de camiones eléctricos para sus operaciones de transporte global. Esto nos brinda la oportunidad de entregarles productos a nivel mundial", dijo Han a Xinhua.