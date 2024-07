Llevar adelante el espíritu de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad

Por: Embajador de China en Chile, Niu Qingbao

Este año se celebra el 70º aniversario de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica. El 28 de junio, el presidente chino, Xi Jinping, asistió a la Conferencia Conmemorativa y pronunció un importante discurso, repasando el contexto histórico de los Cinco Principios y explicando exhaustivamente su espíritu y valor en la era actual. La conferencia publicó la Declaración de Beijing, haciendo un poderoso llamado para crear juntos un futuro mejor de paz, seguridad, prosperidad y progreso.

Después de la victoria en la Guerra Mundial Antifascista (II Guerra Mundial), numerosos países de Asia, África y América Latina que habían sido oprimidos y esclavizados obtuvieron su independencia nacional y liberación. Sin embargo, el imperialismo y el hegemonismo no terminaron, y el mundo se sumió de nuevo en el torbellino de la Guerra Fría. Los países emergentes, que acababan de liberarse de la opresión colonial y las heridas de la guerra, anhelaban defender su soberanía e independencia, con el objetivo de lograr la paz y el desarrollo. En este contexto, los líderes chinos especificaron por primera vez en 1954 los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica en su totalidad, consistentes en el respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de otros países, la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica. A lo largo de los 70 años, los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica se han perfilado como las normas básicas de las relaciones internacionales y los principios fundamentales del derecho internacional que son abiertos, inclusivos y universalmente aplicables. Han ofrecido una guía acertada para el establecimiento y el desarrollo de vinculaciones entre países con diferentes sistemas sociales, han aglutinado una poderosa fuerza cohesiva para la solidaridad, la cooperación y el autofortalecimiento mediante la unidad de los países en vías de desarrollo, y han aportado sabiduría histórica a la reforma y la mejora del orden internacional.

Hoy, 70 años después, de cara al trascendental tema de qué tipo de mundo queremos construir y cómo construirlo, el presidente chino, Xi Jinping, formuló solemnemente la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad, cuyo concepto es una herencia, promoción y sublimación de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica en el nuevo contexto. En términos concretos, China aboga por que los países, sean grandes o pequeños, fuertes o débiles, pobres o ricos, sean miembros igualitarios de la comunidad internacional; y compartan los intereses, los derechos, y las responsabilidades en los asuntos internacionales. Todos los países han de enfrentar juntos los desafíos, alcanzar la prosperidad común, construir un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso de paz duradera, seguridad universal y prosperidad común; realzar los valores comunes de la humanidad, promover la gobernanza global de consultas extensivas, contribución conjunta y beneficios compartidos, construir un nuevo tipo de relaciones internacionales, implementar la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG) y la Iniciativa para la Civilización Global (ICG), y promover la cooperación de la Franja y la Ruta de alta calidad, en aras de fomentar los esfuerzos por un mundo multipolar igualitario y ordenado, y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva.

En este momento histórico en que la humanidad tiene que elegir entre paz y guerra, prosperidad y recesión, y solidaridad y confrontación, necesitamos más que nunca hacer valer la connotación de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y emprender incansables esfuerzos hacia el noble objetivo de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. El Sur Global siendo creador e impulsor de los cinco principios, constituye también la gran mayoría de la comunidad internacional. En interés propio del Sur Global y por la paz, el desarrollo y el progreso de toda la humanidad, es aún más necesario extraer la sabiduría histórica de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y liderar la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Como el país más grande en vías de desarrollo, China es un miembro natural del Sur Global, decidida a fortalecer la cooperación Sur-Sur. El presidente Xi Jinping anunció que China establecerá el Centro de Estudio del Sur Global y el Programa de Líderes Jóvenes del Sur Global, ofrecerá 1.000 Becas de Excelencia y 100 mil plazas de seminarios y capacitaciones a los países del Sur Global en el próximo lustro. China va a seguir poniendo en debido juego el Fondo para la Paz y el Desarrollo China- ONU, el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur, y el Fondo para la Cooperación Climática Sur-Sur; va a trabajar con las partes interesadas para establecer un centro de excelencia de cooperación triangular para la implementación de la IDG, y renovar el Mecanismo de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular entre China y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con una donación adicional en RMB por un valor de 10 millones de dólares para el desarrollo agrícola del Sur Global. Se prevé que desde ahora hasta 2030, el volumen total de las importaciones de China de los países en desarrollo sobrepase los ocho billones de dólares. China trabajará activamente para implementar junto con los diversos países del mundo iniciativas de desarrollo mundial y apoyar así el desarrollo económico y la cooperación solidaria de los países del Sur Global.

China y Chile, así como América Latina en general, son miembros del Sur Global y tuvieron memorias de la explotación, el saqueo y el abuso en la época colonial. Históricamente, se han apoyado mutuamente en la lucha por la independencia nacional y la soberanía estatal, y hoy en día son defensores del multilateralismo y de un orden internacional justo y razonable. China está dispuesta a trabajar junto con los países latinoamericanos, incluido Chile, para promover el espíritu de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica, asumir la responsabilidad por la paz mundial, contribuir al desarrollo común y esforzarse incansablemente por un futuro mejor para la humanidad.

*Niu Qingbao es también invitado permanente del Consejo Asesor de Efecto China