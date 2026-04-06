El vibrante intercambio cultural se enriquece en el Año de la Cultural China-Brasil

Por: Chen Yao y Zhao Yan, Xinhua

En Beijing, desde el inicio del año 2026, se han desarrollado diversas actividades, entre ellas la exhibición de cine brasileño "La Amazonía: Un bosque en la pantalla", que ha acercado al público chino la riqueza natural y cultural de Brasil. Mientras tanto, en Sao Paulo, Brasil, un "flash mob" de cultura china ha llenado las calles de música y color para celebrar el Año Nuevo Lunar, despertando la curiosidad y el entusiasmo de los transeúntes.

En apenas los primeros tres meses de 2026, el Año de la Cultura China-Brasil ha evidenciado un dinamismo notable, fortaleciendo de manera concreta la amistad entre ambos pueblos y promoviendo un intercambio cultural cada vez más profundo entre los dos países.

La amistad entre los pueblos constituye la base y la fuerza motriz del desarrollo de las relaciones entre China y Brasil. Con esa convicción, los líderes de ambos países acordaron designar 2026 como el Año de la Cultura China-Brasil, con el propósito de fortalecer los lazos culturales y mejorar la comprensión mutua entre los dos pueblos.

El presidente de China, Xi Jinping, ha descrito así la importancia de los intercambios culturales entre ambos países: las culturas de China y Brasil son ricas y variadas, y poseen un encanto único; se complementan y se atraen mutuamente.

Acercar China a los brasileños

En enero de este año se celebró en Beijing y otras ciudades la serie de actividades "Entre el espejo y la lámpara: Diálogo literario contemporáneo entre China y Brasil", en la que escritores brasileños mantuvieron un diálogo en profundidad con escritores, traductores e investigadores chinos.

A través de los libros, una sucesión de embajadores culturales de China y Brasil perpetúan el relevo de un diálogo entre civilizaciones.

En julio de 2014, el presidente Xi destacó la trayectoria de Carlos Tavares, a quien describió como "un brasileño con corazón chino" durante su discurso en sesión solemne ante el Congreso de Brasil, país en donde realizaba una visita oficial.

Desde la década de 1970, Tavares escribió 10 libros y más de mil artículos sobre China. Muchos brasileños conocieron y se acercaron a China a través de sus escritos. Antes de fallecer en 2021, Tavares dejó un deseo incumplido: escribir más artículos sobre China.

Imagen del 25 de marzo de 2026 de una visitante observando una obra de caligrafía china en una exposición de pintura y caligrafía chino-brasileña en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, Brasil. La exposición, titulada "Horizontes en Diálogo", fue inaugurada el miércoles en Río de Janeiro. (Xinhua/Jin Haoyuan)

Hoy, cada vez más brasileños continúan la labor de intercambio humanístico iniciada por Tavares. Desde clásicos tradicionales como "Analectas" de Confucio y "Tao Te Ching" hasta piezas literarias como "Grito", de Lu Xun, "El camello Xiangzi" de Lao She, un número creciente de títulos chinos ha sido traducido y publicado en Brasil.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor de derecho internacional de la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Brasil, es uno de esos embajadores culturales. Galardonado con el Premio de la Amistad del Gobierno chino, es más conocido por su nombre chino: Gao Wenyong.

Desde su primera visita de estudio a China en 2013, Carvalho se ha dedicado activamente a promover la traducción recíproca de obras y al intercambio entre académicos de ambos países. Entre los logros de su trabajo que más valora se encuentra su participación en la traducción al portugués del cuarto volumen de "Xi Jinping: La gobernación y administración de China" y de "Librarse de la pobreza".

En su opinión, en el contexto actual de tensiones geopolíticas internacionales y frecuentes crisis de gobernanza global, es crucial valorar la diversidad de civilizaciones. La Iniciativa para la Civilización Global propuesta por el presidente Xi "ofrece una alternativa al paradigma de la confrontación y reafirma la importancia del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y el diálogo intercultural como fundamento de un orden internacional más estable y equitativo".

Añadió que "para los países del Sur Global, como Brasil, este enfoque es particularmente relevante, ya que abre un espacio para que nuestras propias experiencias de civilización sean reconocidas, valoradas e integradas en el debate global sobre desarrollo y gobernanza".

Con el fin de que más brasileños conozcan China a través de los libros, Carvalho ha abogado por la creación de una marca editorial temática llamada "SHU" (libro en mandarín), centrada en la traducción y publicación de obras relacionadas con China.

En su opinión, Carlos Tavares hizo que los brasileños conocieran China, mientras que la misión de su generación es lograr que los brasileños comprendan China. "El intercambio cultural eleva el espíritu humano: amplía horizontes, reduce la ignorancia, profundiza la sensibilidad y nos hace más inteligentes y generosos", aseguró.

El arte puede trascender fronteras

"En la década de 1980, la telenovela brasileña 'La esclava Isaura' arrasó en China, y la búsqueda de libertad y amor por parte de Isaura conmovió a cientos de millones de espectadores chinos". En su discurso de 2014 ante el Congreso de Brasil, el presidente Xi Jinping también mencionó esta producción audiovisual.

La esclava Isaura, ambientada en el período de la esclavitud del siglo XIX, narra la conmovedora historia de una joven esclava en su lucha por la libertad y el amor verdadero. Lucélia Santos, la actriz que interpretó a Isaura, declaró en una entrevista con Xinhua que "las palabras del presidente Xi Jinping me hacen sentir inmensamente honrada y llena de gratitud. Nunca imaginé que una telenovela pudiera convertirse en un lazo cultural que conecta a China y Brasil, lo que me hace creer aún más que el arte puede trascender fronteras".

En 1985, Santos ganó el premio a Mejor Actriz Extranjera en los Golden Eagle Awards de la televisión china por esta serie, convirtiéndose en la primera actriz extranjera en obtener este honor. Desde entonces, ha visitado China en múltiples ocasiones; también ha invitado a socios chinos a Brasil para rodar documentales e intercambiar ideas sobre guiones, y actualmente promueve dos proyectos de cooperación. A lo largo de los años, ha seguido recibiendo muestras de afecto de espectadores chinos, una amistad que trasciende décadas y que refuerza su determinación de continuar participando en el intercambio cultural entre Brasil y China.

Desde el éxito de La esclava Isaura en China hasta la actual popularidad de producciones audiovisuales chinas en Brasil, el intercambio cinematográfico y televisivo entre ambas naciones ha experimentado un desarrollo significativo, pasando de una "transmisión unidireccional" a un "encuentro bidireccional".

Una niña participa en actividades de cultura china en el marco de la celebración del V Festival de la Cultura China en el Estado de Paraíba, el 7 de marzo de 2026. (Xinhua/Zhou Yongsui)

En 2022, la marca de difusión internacional de contenidos audiovisuales chinos "China Zone" se lanzó oficialmente en Brasil, permitiendo al público brasileño acceder a películas, series, documentales y animaciones chinas con subtítulos en portugués a través de plataformas locales, conociendo así más sobre China y su cultura.

Además, en 2024, varias obras como "El problema de los tres cuerpos" y "Nirvana en el fuego" fueron traducidas y subtituladas al portugués, llegando a los hogares de numerosos suscriptores de televisión en Brasil.

En mayo de 2025, en su discurso de apertura de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), el presidente Xi propuso que China y América Latina trabajen conjuntamente para emprender cinco programas de intercambios, entre los cuales mencionó que China exhibirá películas y programas televisivos chinos en el marco del proyecto The Bond. China y América Latina y el Caribe trabajarán por llevar a cabo cada año la traducción mutua de 10 telenovelas o programas audiovisuales populares.

La actriz de "La esclava Isaura" opina que "las telenovelas son un medio popular de lograr conocimiento sobre la economía y la sociedad de un país".

Espera con ilusión que el intercambio cultural entre China y Brasil alcance un nuevo nivel. A su juicio, a través de la pantalla, los pueblos de ambos países perciben sus formas de vida y valores, generando una conexión cultural que ofrece un "ejemplo chino-brasileño" para el intercambio entre civilizaciones a nivel global.

Santos considera que el Año de la Cultura China-Brasil tiene un profundo significado. En su visita a Brasil, el presidente Xi citó el proverbio "la amistad es como el vino, cuanto más tiempo pasa, es mejor". Al recordar esta cita, Santos afirmó que el intercambio acerca los corazones de ambos pueblos y fortalece continuamente la amistad entre las dos naciones.

El 12 de febrero se inauguró en el Templo de la Cultura de Shanghai la XXI edición de la Feria de Couplets de Laoximen. El estudiante brasileño de intercambio Eduardo (izquierda) muestra la obra de caligrafía con temática del Año del Caballo que le han regalado. (Xinhua/Wen Zhe)

Un futuro prometedor para la amistad entre China y Brasil

En 2024, el presidente Xi respondió a una carta enviada por personalidades amistosas de diversos sectores de Brasil, entre ellas miembros de la Orquestra de Fuerte de Copacabana de Brasil, alentándolos a seguir contribuyendo a la causa de la amistad entre China y Brasil.

En su carta de respuesta, el presidente Xi señaló que le alegraba ver cómo la causa de la amistad entre China y Brasil se transmite de generación en generación y cuenta con nuevos continuadores.

La directora artística de la orquesta, Márcia Melchior, afirmó que "un estímulo así es un gran honor para nuestra banda", y añadió que el grupo siempre se ha dedicado a formar a las nuevas generaciones para promover el intercambio cultural, "porque ellos representan el futuro prometedor de la amistad entre China y Brasil".

La Orquestra de Fuerte de Copacabana es muy reconocida en Río de Janeiro, está integrada principalmente por jóvenes, en su mayoría adolescentes, provenientes de familias de bajos ingresos. El grupo, que estuvo al borde de la disolución por dificultades financieras, renació en 2022 gracias a la donación de una empresa china.

Imagen del 14 de diciembre de 2024 de los miembros de la Banda del Fuerte de Copacabana posan para una foto, en Río de Janeiro, Brasil. (Xinhua/Wang Tiancong)

En la actualidad, cada último sábado del mes, la banda organiza un concierto al aire libre en el Fuerte de Copacabana. Canciones en chino interpretadas por su vocalista principal, Isabella, como "Te amo, China" y "Como desees", despiertan siempre una cálida resonancia entre el público local.

En septiembre de 2024, con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil, la banda fue invitada a realizar una gira por China.

"Cada actuación fue un intercambio espiritual, un paso importante hacia la amistad y la comprensión. El entusiasmo del público chino nos conmovió y confirmó que la música es un lenguaje sin fronteras", comentó Melchior al recordar aquella experiencia.

La amistad echa raíces en la melodía. Actualmente, la Orquestra de Fuerte de Copacabana mantiene contactos con diversas instituciones con la esperanza de organizar conciertos conjuntos con músicos chinos, así como talleres y proyectos de intercambio cultural. Melchior confía en que la música siga siendo el lazo que permita a las nuevas generaciones custodiar y ampliar el legado de integración cultural entre ambos países.