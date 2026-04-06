"Tendría que haber uno de hombres": Senadora Kaiser critica la existencia del Ministerio de la Mujer

La senadora Vanessa Kaiser (PNL) cuestionó la existencia del Ministerio de la Mujer en medio de la sesión de la Comisión de Mujer del Senado -donde participó la ministra Judith Marín-, convocada para abordar la polémica por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

Durante su intervención, la parlamentaria sostuvo que "no estoy de acuerdo con un Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres", argumentando que existen problemáticas masculinas que no estarían siendo abordadas por las políticas públicas.

"Los hombres van a la guerra y mueren, mientras las mujeres nos quedamos en la casa. Quiero decir que los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres y mueren mucho antes, justamente porque no tienen esas horas en su casa con afectividad, con emotividad, de entrega de corazón", indicó.

En esa línea, también criticó el concepto de género, señalando que "no estoy de acuerdo con el género. No estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer", apuntando además a diferencias en ámbitos laborales y sociales.

"Víctimas también son los hombres. Díganme cuántas... cuántas mujeres están recogiendo la basura todos los días de las calles. ¿Cuántas mujeres tenemos en esos trabajos? A ver", interpeló Kaiser durante su intervención.