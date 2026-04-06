En entrevista con Lo Que Queda del Día, el astrofísico y Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1999, José Maza, destacó la relevancia histórica de la misión Artemis II, mientras la cápsula Orión se adentraba en el lado oculto de la Luna.

Para el académico, este evento representa una ruptura con décadas de ausencia humana en la órbita selenita y abre la puerta a una nueva era de permanencia en el satélite.

El experto también reflexionó sobre el violento contraste entre los avances científicos y los conflictos bélicos que persisten en la Tierra: "Es terrible ese paralelo, porque la misión Artemisa es el futuro, es el espacio, es lo que viene para el siglo 22, y la guerra uno quiere creer que eran cosas del pasado. La guerra es una barbarie".

Finalmente, Maza hizo un llamado a la juventud y a las autoridades chilenas a abrazar la economía del conocimiento y dejar atrás la dependencia exclusiva de los recursos naturales.

"En Chile estamos todavía pensando en sacar el litio con pala y vender litio, y sacar el cobre con pala... Como que no podemos entrarle a la era del conocimiento", sentenció, reafirmando que la exploración de Marte y la Luna son oportunidades que el país no debería ver solo desde lejos.

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