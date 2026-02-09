España y China refuerzan su cooperación en los Premios Cátedra 2026

La Fundación Cátedra China celebró este fin de semana, en Madrid, la IX edición de los Premios Cátedra, una ceremonia que reconoció a personas, instituciones y empresas por su aporte al fortalecimiento de la cooperación entre España y China durante 2025.

El encuentro reunió a autoridades de ambos países y reafirmó el rol de la fundación como un espacio clave de diálogo institucional, académico y empresarial.

Los Premios Cátedra son otorgados por la única fundación española sin fines de lucro dedicada de manera sostenida y transversal a promover el conocimiento de China en España y a fomentar cooperaciones estables entre ambos países.

Durante la apertura, el presidente de la Fundación, Marcelo Muñoz, destacó que 2025 fue un año especialmente relevante para la relación bilateral, marcado por la visita de Estado de los Reyes de España a China, lo que -según señaló- consolidó el vínculo como una relación estratégica de largo plazo.

En su intervención, Muñoz subrayó la importancia del multilateralismo y del diálogo como base para la cooperación internacional, y llamó a reforzar una agenda constructiva entre Europa y China, en un contexto global de crecientes tensiones geopolíticas.

La ceremonia contó con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing; y el secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, además de representantes del mundo académico, empresarial y cultural.

Para la ministra Rego, la instancia simboliza el valor del respeto mutuo y de la cooperación entre pueblos y culturas. En tanto, el embajador Yao Jing agradeció el trabajo de la Fundación y destacó que el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países se sustenta en el intercambio constante entre sus sociedades.

Reconocimientos por áreas clave:

Aporte personal

El premio en la categoría Persona fue otorgado al cirujano Diego González Rivas, referente mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Su trabajo, desarrollado y patentado en China desde el Shanghai Pulmonary Hospital, lo ha convertido en un puente activo de cooperación médica y científica entre ambos países.

Al recibir el reconocimiento, González Rivas destacó la importancia de la colaboración internacional en salud y señaló que España y China "tienen mucho que aprender el uno del otro".

Cooperación académica

La Universidad Politécnica de Valencia fue distinguida en la categoría Institución Académica, gracias a su amplia red de cooperación con China, que incluye más de 50 convenios y la creación del Beihang Valencia Polytechnic Institute en Hangzhou, el primer centro universitario español en territorio chino.

El vicerrector de Internacionalización, José Francisco Montserrat, calificó el proyecto como un hito para la educación superior española y adelantó que el campus comenzará a recibir estudiantes a partir de 2026, con una comunidad académica mixta de alumnos chinos y españoles.

Intercambio cultural

En la categoría Intercambio Cultural, el premio Zhi Yin recayó en el proyecto de intercambio del distrito madrileño de Usera, reconocido por su trabajo sostenido en el diálogo intercultural y la convivencia.

La distinción fue recibida por Almudena Maíllo, quien destacó el aporte de la comunidad china a la vida cultural de la ciudad y subrayó que iniciativas de este tipo fortalecen la integración desde los territorios y los barrios.

Conectividad y empresa

La aerolínea Air China fue premiada en la categoría Empresa, en el marco del 20° aniversario de las rutas aéreas directas entre China y España. Su directora general en Madrid, Zhang Yinghui, valoró la continuidad de los vuelos incluso durante la pandemia, destacando su impacto en el intercambio económico, turístico y cultural.

Un reconocimiento a la educación cultural

La jornada concluyó con un homenaje especial a Dong Deng, por los 15 años de la Academia Huayuan, institución dedicada a la enseñanza del idioma chino y al intercambio cultural entre España y China desde 2010.