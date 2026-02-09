Pasajero alerta sobre bomba en avión y provoca evacuación en aeropuerto de Santiago

Un amplio operativo policial se desplegó la tarde de este lunes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de un aviso de bomba al interior de una aeronave que se encontraba en tierra, a punto de despegar rumbo a Copiapó.

Según información preliminar entregada por Carabineros de Chile, el hecho ocurrió cerca de las 18:50 horas, cuando un hombre realizaba el proceso de chequeo previo al embarque en un vuelo de la aerolínea Sky Airline.

Durante la revisión de equipaje, el personal detectó vibraciones al interior de una de las maletas del pasajero. En ese contexto, el sujeto (de 34 años) aseguró no portar ningún explosivo, pero afirmó que habría un artefacto al interior del avión, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Ante esta situación, Carabineros procedió a la detención del individuo y ordenó la evacuación preventiva de todos los pasajeros que se encontraban realizando el proceso de embarque.

El procedimiento se mantiene en desarrollo y se está a la espera de la llegada del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) para realizar las pericias correspondientes.

El vuelo afectado tenía como destino la ciudad de Copiapó.