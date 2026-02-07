Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales

Rutina de Ernesto Belloni en festival de Parral fue duramente criticada por televidentes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Una modelo en el escenario y "El Poeta" terminando semidesnudo fueron algunos elementos que aportaron para que televidentes lo acusaran de mantener un humor fuera de época.

Rutina de Ernesto Belloni en festival de Parral fue duramente criticada por televidentes
En Chile, el verano es sinónimo de entretenimiento debido a la llegada de los festivales, eventos que buscan hacer reír a los televidentes en sus casas con las rutinas de distintos humoristas.

Sin embargo, este objetivo no se cumplió con el show de Ernesto Belloni en el Vibra Fest de Parral, transmitido por Chilevisión.

El humorista recibió duras críticas por una rutina que, según el público, no se adapta a los tiempos actuales.

El evento inició con la presentación de Francisca Valenzuela, para luego dar paso a Belloni, famoso por su icónico personaje "Che Copete", popularizado en el programa Morandé con Compañía.

La rutina comenzó con Belloni invitando a una modelo a la tarima, para posteriormente llamar a "El Poeta" (interpretado por Daniel Ponce), quien terminó semidesnudo en el escenario.

El acto fue acusado en redes sociales de "denigrar a las personas y sexualizar a las mujeres". Asimismo, se cuestionó la "falta de remates" en el número cómico.

"Este humor ya no es para estos tiempos, y no por ser delicado ni nada, sino porque ya no hace reír a nadie. Esto fue en los 90 y era una mierda de humor, para ser sinceros. La industria humorista creció harto y para mejor", comentó otro televidente.

Puedes ver la rutina de Che Copete aquí

