Aprovechando la audiencia que reúne el Super Bowl. DC Studios y Warner Bros. lanzaron un teaser de su nueva película, "Supergirl: Woman of Tomorrow", que muestra a "Kara Zor-El" en su planeta Krypton, antes de la destrucción. La cinta, protagonizada por Milly Alcock, se estrenará el 26 de junio de este año 2026.

El clip, de 47 segundos, está musicalizado con "Call Me", canción de la banda Blondie que fue editada en 1980 para la película "American Gigolo".

