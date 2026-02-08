Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago23.9°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Con música de Blondie: DC Studios lanzó teaser de "Supergirl"

Publicado: | Fuente: YT/@dcofficial⁩
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Aprovechando la audiencia que reúne el Super Bowl. DC Studios y Warner Bros. lanzaron un teaser de su nueva película, "Supergirl: Woman of Tomorrow", que muestra a "Kara Zor-El" en su planeta Krypton, antes de la destrucción. La cinta, protagonizada por Milly Alcock, se estrenará el 26 de junio de este año 2026.

El clip, de 47 segundos, está musicalizado con "Call Me", canción de la banda Blondie que fue editada en 1980 para la película "American Gigolo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados