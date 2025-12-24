Gobierno publicó resolución que establece devolución por cobros extra en cuentas de luz

El Ministerio de Energía confirmó la publicación, en el Diario Oficial, de la resolución que fija los cargos para el primer semestre, un paso administrativo clave que permitirá concretar la devolución de los montos cobrados en exceso en las cuentas de la luz que aplicó la empresa transmisora Transelec.

La medida surge a raíz del error admitido por Transelec en la valorización de sus activos, hecho que fue reportado por la compañía en octubre de 2024 a la Comisión Nacional de Energía.

"Con la publicación en el Diario Oficial se concreta el compromiso asumido por el Gobierno en cuanto a que se devolverán los montos cobrados en exceso en vista del error admitido por la empresa transmisora. Con la publicación de esta resolución, las familias del país, de Arica a Los Lagos recibirán la restitución de los cobros erróneos, de manera automática, en sus cuentas de luz a partir del mes de enero de 2026", destacó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García.

Devolución por doble cobro del IPC sigue pendiente

El biministro comentó con anterioridad que el monto aproximado a descontar por el caso de Transelec será cercano a los 2.000 pesos. Sin embargo, aún está pendiente la devolución por el doble cobro del IPC en las cuentas de la luz, generado por una inconsistencia metodológica en la facturación.

"En relación a la devolución, lo que se publicó ayer es lo que se va a devolver en tarifa producto del sobrecosto que se aplicó en los cargos de transmisión, que es el 10% de la tarifa", explicó Humberto Verdejo, académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago.

"En relación al 70%, que es el precio de la energía, eso todavía está pendiente y estamos a la espera de que la Contraloría General de la República tome razón del decreto tarifario del PNP, que es el que debiese corregir el sobrecosto aplicado en los cargos de energía, que es el 70%", complementó el experto.

En ese contexto, el Banco Central indicó en su último IPoM de 2025 que, en materia de inflación, la proyección considera "una reducción de las tarifas eléctricas a inicios de 2026, conforme a lo informado por la autoridad", lo que se podría contrarrestar por un ajuste al alza en los precios de los combustibles.

Por lo anterior, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, explicó que "el efecto que tiene que ver con la reducción de las tarifas eléctricas no es muy significativo y, adicionalmente, respecto de la evolución del precio de las gasolinas, es algo que está por verse".

"Estos dos efectos, tarifa eléctrica y gasolina, probablemente no alcancen a compensarse, y eso hace bastante probable, tal como lo mencionó el ente rector, de que la inflación general, medida por el IPC, llegue a la meta del 3% incluso a principios del primer trimestre del próximo año", enfatizó.

Datos incompletos de empresas eléctricas

El Ministerio de Energía también se refirió al informe del Coordinador Eléctrico Nacional, que detectó "datos incompletos e información deficiente" por parte de empresas transmisoras eléctricas.

La autoridad solicitó a las compañías involucradas aportar la información faltante e instruyó al Coordinador Eléctrico Nacional el inicio de auditorías similares a las realizadas con Transelec.