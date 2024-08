Cortes de luz: ¿Cuánto tiempo pueden durar los medicamentos sin refrigeración?

El sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, ha dejado a más de mil hogares sin suministro eléctrico, lo cual ha provocado manifestaciones en diversas comunas de quienes exigen la reposición del servicio para satisfacer sus necesidades básicas.

Entre ellas, surge el caso de las personas dependientes de medicamentos que deben ser refrigerados y que pueden perder completamente sus propiedades al romper la cadena de frío. Es así como muchos de preguntan cuánto tiempo pueden durar dichos fármacos sin mantenerse refrigerados.

¿Cuánto tiempo pueden durar los medicamentos sin estar refrigerados?

En conversación con "Tu Día" de canal 13, el doctor Sebastián Ugarte aseguró que "va a depender de cómo se mantiene la temperatura dentro de la unidad de refrigeración, pero debe mantenerse por debajo de ocho grados".

"No se puede garantizar más allá de ocho horas la calidad del medicamento, lo que significa que no van a tener tratamiento. Si se inyecta no se garantiza el resultado", explicó Ugarte haciendo referencia al caso de los insulinodependientes.

El experto hizo un llamado a no utilizar los medicamentos que hayan perdido la cadena de frío, ya que la efectividad del tratamiento podría verse afectada, y que incluso podría generar una crisis en el paciente al ser utilizado.