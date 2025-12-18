Concurso seguidores GTX en Radio Cooperativa

Frenamos todo para contarte que Frenos GTX tiene un nuevo Instagram, un nuevo canal de comunicación y difusión oficial para estar más cerca de ti. Síguenos en @gtxoficial_

Lo vamos a celebrar sorteando: 1 cambio completo de frenos delanteros. Para que tus Vacaciones 2026 sean con total seguridad GTX tecnología que cuida tu vida.

¿Cómo participar?

Sigue a @gtxoficial_

Etiqueta la publicación en tus historias

¡Y listo! Ya estás participando

SORTEO: MARTES 23 DE DICIEMBRE

Resultados en historias d @gtxoficial_ y contacto por DM al ganador

Bases: