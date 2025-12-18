Tópicos: Corporativo | Noticias | Presentado por
Concurso seguidores GTX en Radio Cooperativa
El sorteo se llevará a cabo el martes 26 de diciembre.
Frenamos todo para contarte que Frenos GTX tiene un nuevo Instagram, un nuevo canal de comunicación y difusión oficial para estar más cerca de ti. Síguenos en @gtxoficial_
Lo vamos a celebrar sorteando: 1 cambio completo de frenos delanteros. Para que tus Vacaciones 2026 sean con total seguridad GTX tecnología que cuida tu vida.