Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Noticias | Presentado por

Concurso seguidores GTX en Radio Cooperativa

Publicado:
| Periodista Digital:

El sorteo se llevará a cabo el martes 26 de diciembre.

Concurso seguidores GTX en Radio Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Frenamos todo para contarte que Frenos GTX tiene un nuevo Instagram, un nuevo canal de comunicación y difusión oficial para estar más cerca de ti. Síguenos en @gtxoficial_

Lo vamos a celebrar sorteando: 1 cambio completo de frenos delanteros. Para que tus Vacaciones 2026 sean con total seguridad GTX tecnología que cuida tu vida.

¿Cómo participar?

  • Sigue a @gtxoficial_
  • Etiqueta la publicación en tus historias
  • ¡Y listo! Ya estás participando
  • SORTEO: MARTES 23 DE DICIEMBRE
  • Resultados en historias d @gtxoficial_ y contacto por DM al ganador

Bases:

  • Sorteo aleatorio entre nuevos seguidores e historias compartidas
  • Se verificará seguimiento a @gtxoficial_
  • Premio no canjeable por dinero
  • Sujeto a disponibilidad de producto para el modelo de vehículo
  • Cambio de Frenos en nuestra Serviteca Ital Frenos ubicada en la
  • comuna de La Cisterna, RM. En caso de regiones, se le hará envío del
  • producto.
  • Válido solo para marca GTX
  • Vigencia del premio: 31/03/2025

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada