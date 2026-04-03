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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja debutó en el Sudamericano Sub 17 con un agónico empate ante Uruguay

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lucas López marcó el tanto de la igualdad para Chile.

La Roja debutó en el Sudamericano Sub 17 con un agónico empate ante Uruguay
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La selección chilena debutó este viernes en el Sudamericano Sub 17 de Paraguay con un agónico empate 1-1 ante Uruguay, en el Carfem de Ypané, por la primera fecha del Grupo A. 

El tanto de los charrúas lo marcó Gabriel Da Silva a los 11 minutos, tras conectar de cabeza en el punto penal y batir al portero Vicente Villegas. A los 34 minutos, Lautaro Blengio se fue expulsado en la escuadra oriental por doble amarilla.

En el final del partido, el capitán de La Roja, Lucas López, aprovechó un rebote en área chica y puso el empate para los nacionales (90+3').

La Roja quedó con un punto en la tabla, igualado con Uruguay, a la espera del duelo que jugarán Paraguay y Ecuador en esta jornada. Colombia quedó libre en la primera fecha.

El siguiente compromiso para los dirigidos por Ariel Leporati será ante Colombia el martes 7 de abril a las 19:00 horas (22:00 GMT), por la tercera fecha del certamen, ya que Chile tendrá libre en la segunda jornada. 

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