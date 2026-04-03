Municipio se querella por amenaza de tiroteo en colegio de Puerto Montt

La Municipalidad de Puerto Montt anunció que presentará una querella por una amenaza de tiroteo que afectaría al Liceo de Hombres Manuel Montt, detectada en uno de los baños del establecimiento.

"Tiroteo el martes 07/04/26", reza el mensaje que estudiantes reportaron de inmediato a las autoridades del recinto, activando así un despliegue de acciones preventivas por parte de la alcaldía y los organismos de seguridad.

En esa línea, la Municipalidad confirmó que presentará una querella, a través de su Unidad Penal Municipal, además de entregar los antecedentes del caso al Ministerio Público y solicitar la intervención de Carabineros y equipos especializados.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt garantizó que "vamos a individualizar a estos personajes. A mí en estas cosas no me tirita la mano y vamos a hacer justicia. No vamos a dejar que amedrenten a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes".

"Estamos poniendo a disposición todas nuestras medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad y también las clases", aseguró.

Por su parte, el jefe (s) del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), Faustino Villagra, afirmó que las actividades académicas continuarán con normalidad, aunque se implementarán acciones formativas al interior del establecimiento.

"Vamos a aprovechar parte del tiempo de la jornada para realizar un trabajo de socialización de la buena convivencia escolar, precisamente con el Departamento de Convivencia, con el Programa de Habilidades para la Vida, con Carabineros de Chile y con la Delegación", precisó.

Asimismo, valoró la reacción de los estudiantes que alertaron sobre la situación, pues ello permitió activar rápidamente los protocolos correspondientes.

El caso se suma a otras amenazas de violencia escolar registradas durante la semana en las regiones del Maule, Biobío y Tarapacá, que llevaron a ciertos establecimientos a suspender las clases como medida preventiva.