Formación para un mundo en constante cambio: la apuesta de Postgrados y Educación Continua UNAB

Hoy estudiar ya no es algo que se busca hacer solo una vez en la vida. Las exigencias del mercado a nivel mundial han llevado a que realizar Magíster, Diplomados o Especializaciones haya dejado de ser una opción, para transformarse en una necesidad

En este contexto, la Universidad Andrés Bello toma constantemente dichas exigencias y las transforma en una propuesta académica a través de su área de Postgrados y Educación Continua, enfocándose en responder no solo a los desafíos actuales, sino que también a las nuevas formas de aprender, con modalidades flexibles y herramientas prácticas.

En la UNAB, una amplia variedad de programas en distintas áreas y sectores está disponible para quienes buscan seguir creciendo, permitiendo a profesionales y técnicos profundizar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias y mantenerse vigentes.

Este abanico de oportunidades incluye diplomados, magíster, certificaciones internacionales y cursos especializados, en modalidades presenciales y 100% online, permitiendo al estudiante compatibilizar su crecimiento profesional, con la vida laboral y personal.

Programas con proyección internacional

Uno de los pilares que diferencia a la UNAB, es comprender que la internacionalización también es importante, incorporando de esta manera Magíster que ofrecen doble titulación con universidades en el extranjero. Un ejemplo de ello es la de Lleida en España, o diplomados desarrollados bajo estándares internacionales con contenidos de Arizona State University (ASU), de Estados Unidos.

Estos programas permiten a los estudiantes acceder a una formación alineada con tendencias globales y metodologías innovadoras.

Dentro de esta línea destacan los International Certificates, que ofrecen la posibilidad de proyectar los estudios hacia programas de máster en ASU. Estos abarcan áreas como liderazgo y gestión de proyectos, con un fuerte enfoque práctico y aplicado.

Postgrados y Educación Continua UNAB: Liderando en áreas clave

Educación, Salud, Economía y Negocios, Ingeniería, Derecho y más: Universidad Andrés Bello ofrece programas diseñados para enfrentar los desafíos actuales en distintas y variadas industrias.

Un ejemplo son los programas del Instituto de Salud Pública UNAB: el Magíster en Salud Pública y el MBA con Especialización en Salud.

Este último, orientado a profesionales que se desempeñan en el área, quienes no solo dominarán los conocimientos más actuales en evaluación, mejoramiento de procesos y gestión de proyectos innovadores, sino que además desarrollarán un liderazgo inspirador, con la capacidad de conducir equipos, gestionar talento humano y resolver conflictos en contextos cada vez más volátiles y complejos.

Asimismo, el Magíster en Docencia para la Educación Superior responde a la creciente necesidad de formación pedagógica en este ámbito, contribuyendo al desarrollo de profesionales que ejercen una docencia de calidad en instituciones de educación superior.

Junto a lo anterior, destacan nuevos programas en áreas altamente demandadas, como el Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, enfocado en el análisis de grandes volúmenes de información y la toma de decisiones basada en datos. Asimismo, el Magíster en Gestión y Administración Pública del Instituto de Políticas Públicas UNAB prepara a profesionales para responder a los desafíos del sector público con transparencia, eficiencia y un enfoque en políticas públicas.

Estos son solo algunos de los ejemplos disponibles. Sin importar cuál sea el segmento del que proviene el estudiante, UNAB ofrece una variada oferta de programas de Postgrado y Educación Continua, apoyando a un importante número de personas cada año.

Ya sea a través de un diplomado, un certificate internacional o un magíster, la invitación es clara: seguir aprendiendo, adaptarse al cambio y avanzar en la construcción de una carrera con proyección.

Descubre todos nuestros programas y elige tu camino hacia el éxito en Programas Postgrados UNAB.

Este es un contenido presentado por UNAB.