Horror en Curacaví: Hallaron cuerpo decapitado, golpeado y parcialmente calcinado

El cádaver de un hombre fue hallado con signos de extrema violencia y parcialmente calcinado la madrugada de este lunes en un sector rural de la comuna de Curacaví.

Según informó Carabineros, el hecho fue descubierto tras una llamada de emergencia por incendio en las cercanías del condominio Hacienda San José, en el kilómetro 2 de la Cuesta Zapata.

Al llegar al lugar, personal policial se encontró con "un cuerpo de sexo masculino, que está decapitado, maniatado y con una de sus extremidades con una fractura expuesta", según detalló la fiscal Gloria Guevara, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"Se encontraría presumiblemente envuelto, ese es el antecedente que tenemos hasta el minuto", añadió la persecutora.

El amago de incendio fue crucial para el macabro descubrimiento, que ha generado la conmoción de los residentes en este sector rural.

Presunto intento de borrar evidencia

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen no ocurrió en el lugar del hallazgo.

El cuerpo habría quedado abandonado e intentado borrar todo tipo de pistas o huellas de los autores en este crimen, precisamente con la acción de intentar quemar el cadáver.

La fiscal Guevara añadió que se están realizando "trabajos en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana y en el mismo cuerpo para establecer la identidad, el móvil y si el modo operandi obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual".

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.