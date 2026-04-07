Licencias: Gobierno pone urgencia a reforma que iguala reglas entre sector público y privado

El Gobierno puso urgencia simple a la tramitación del proyecto que modifica el sistema de licencias médicas, que -entre sus objetivos- termina con el beneficio de los trabajadores públicos de percibir el total de su sueldo bajo reposo.

La iniciativa fue ingresada en julio del año pasado por la Administración Boric y fue vista por la Comisión de Salud del Senado, pero su discusión quedó pausada luego de la resistencia que presentó la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF).

En concreto, el proyecto homologa al sector público el sistema de "días de carencia" -o días de no pago de sueldo- por el cual se rige el sector privado hoy, que actualmente corresponde a tres si la licencia médica que toma el funcionario tiene una duración de 10 días o menos.

Sin embargo, la iniciativa busca reducir esos días de no pago a dos, independientemente de la duración de la licencia y del tipo de trabajador (privado o público).

Asimismo, se determina una remuneración diaria (una 13ava parte de la bruta total), lo que regiría para todas las licencias, salvo las maternales -pre, postnatal y enfermedad del hijo menor de un año- y las de accidentes de trabajo.

El proyecto también aumenta las herramientas fiscalizadoras de la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), para que pueda pedir y obligar a todos los organismos del Estado a suministrar datos, con el fin de auditar el correcto uso de las licencias médicas.

Además, podrá requerir a instituciones privadas información sobre transporte de pasajeros -en relación a viajes nacionales e internacionales-, y datos de acceso a actividades recreativas, con el fin de hacer cruces de información iguales a los que hizo Contraloría para detectar las falencias.

Fonasa calcula reducción fiscal de 180 mil millones de pesos

El proyecto de ley estuvo en tabla en la Comisión de Salud del Senado, donde asistió el nuevo director de Fonasa, César Oyarzo, que afirmó que su fin es "lograr una reducción (fiscal) de un orden de los 180 mil millones de pesos".

"Estamos hace un mes instalados en nuestros cargos y, evidentemente, estamos abiertos a que este proyecto sea mejorado (...). El fondo lo hemos entendido y otro objetivo en su origen es muy claro; o sea, lograr una reducción del gasto de subsidios que lleva, en el informe financiero, un orden de los 180 mil millones", precisó.

En tanto, el senador UDI y miembro de la Comisión de Salud, Sergio Gahona, indicó que "cuando ocurrió este fenómeno de las licencias médicas (mal usadas) o este informe de la Contraloría (que las reveló), de 256 personas con licencia, en una semana volvieron (a trabajar) casi 220 que tenían permisos prolongados. Entonces, ahí se nota que hay un efecto y un impacto en esto", sostuvo.

Oposición insta a poner foco en emisión fraudulenta de licencias y alerta de retroceso en derechos laborales

No obstante, el senador socialista y presidente de la Comisión, Juan Luis Castro, expresó: "¿Qué hacemos cuando en este momento, a la primera pasada, hay 10 sitios web en Chile que están vendiendo licencias médicas? Porque la legislación hace 20, 40, 50 años atrás era de la buena fe que el doctor hacía lo que correspondía".

"Ahora está todo bajo la sombra de duda; entonces, tenemos un tráfico ilegal de licencias médicas que, pese al 'efecto Dorothy' (de Contraloría), esto sigue siendo una situación que está latente", advirtió.

En tanto, la senadora comunista Karol Cariola reconoció que tiene "una profunda contradicción con este proyecto de ley", pues, "honestamente", consideró que "acá se está configurando algo que retrocede en derechos laborales adquiridos", por lo que no estará "dispuesta a ser cómplice de aquello".