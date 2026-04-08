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Ministra de Ciencias fue agredida en la Universidad Austral

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida en una visita a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Región de Los Ríos.

De acuerdo a información preliminar, la secretaria de Estado participó de la inauguración del año académico mientras en el exterior del Aula Magna de la casa de estudios se realizaba una manifestación.

En ese contexto, Lincolao fue retirada apresuradamente por su equipo de seguridad por medio de la protesta, donde fue insultada y rociada con líquidos.

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