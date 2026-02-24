HONOR invita a su evento global de lanzamiento en MWC Barcelona 2026: Believers in AI Future

HONOR invita a su evento global de lanzamiento en MWC Barcelona 2026, donde mostrará el esperado HONOR Robot Phone y ofrecerá un adelanto exclusivo. La marca también introducirá HONOR Magic V6, su plegable de próxima generación con mayor durabilidad, gran batería y diseño más delgado. Adicionalmente, presentará HONOR MagicPad 4 y HONOR MagicBook Pro 14.

Tras la presentación del HONOR ALPHA PLAN en MWC Barcelona 2025, el lanzamiento de este año destacará los últimos avances de la compañía, apuntando a un futuro de colaboración directa entre personas y tecnología, desde sus equipos líderes hasta las innovaciones más avanzadas.

Agenda del evento

HONOR Keynote Launch Event:

Fecha: 1 de marzo de 2026.

1 de marzo de 2026. Hora: 13:00 - 14:00 CET.

13:00 - 14:00 CET. Sede: Palau de Congressos de Barcelona.

Palau de Congressos de Barcelona. Dirección: Avenida La Reina María Cristina 08004, Barcelona, España.

Los asistentes también podrán visitar a HONOR en el Stand 3H10, Hall 3, para explorar de cerca las últimas innovaciones de la marca.

HONOR llega a MWC 2026 como el fabricante de mayor crecimiento en Latinoamérica

Este evento global, se realiza en el contexto del destacado desempeño de HONOR en Latinoamérica. Según Omdia, HONOR escaló a la cuarta posición regional como el fabricante de más rápido crecimiento en los últimos 3 años, con una expansión del 48% en 2025 y un récord de 11,8 millones de unidades enviadas.

La firma de análisis destaca que HONOR es uno de los únicos fabricantes con crecimiento trimestral sostenido desde el primer trimestre de 2024 en la región.

Este es un contenido presentado por HONOR.