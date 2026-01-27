HONOR Magic8 Lite llega a Chile: resistencia extrema, gran autonomía y experiencia potenciada por IA
El nuevo smartphone de la marca combina su potencia con una cámara Ultra Nítida de 108MP con doble estabilización y funciones avanzadas de IA.
HONOR, marca de tecnología global líder en ecosistemas inteligentes, anuncia la llegada de HONOR Magic8 Lite a Chile. El nuevo integrante de la Magic Series combina una calidad visual excepcional, capacidades fotográficas avanzadas y un rendimiento de batería líder en la industria.
El dispositivo destaca por su ingeniería de precisión, que redefine los estándares de durabilidad en la gama media. Esta resistencia quedó demostrada al obtener el Récord Guinness de “La caída más alta de un smartphone”, desde 6.133 metros, logro alcanzado el 29 de septiembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Posicionado como uno de los smartphones más duraderos del mercado, el HONOR Magic8 Lite estrena la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, una primicia en la industria que valida su resistencia superior a caídas, agua y polvo.
Su integridad estructural se basa en la tecnología HONOR Anti-Drop, que utiliza materiales innovadores como el fluido no newtoniano flexible, capaz de endurecerse ante impactos, junto a una arquitectura de seis capas. Además, cuenta con la Certificación de Fiabilidad Integral de 5 Estrellas de SGS, lo que le permite soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre superficies duras como mármol, asfalto y adoquín.
El equipo incorpora certificaciones IP69K e IP68, garantizando protección contra chorros de agua a alta presión y temperatura, además de inmersiones profundas. Para una experiencia óptima en cualquier clima, la pantalla integra Toque en lluvia fuerte con IA y Toque con guantes con IA, asegurando una respuesta táctil precisa.
El HONOR Magic8 Lite presenta una pantalla AMOLED curva de 6,79 pulgadas con resolución 1.5K y capacidad para mostrar 1.070 millones de colores, ofreciendo una experiencia visual vibrante y detallada.
Con un brillo máximo de 6.000 nits y una frecuencia de actualización de 120Hz, garantiza excelente visibilidad bajo luz solar directa y una fluidez destacada.
En materia de bienestar digital, incorpora uno de los sistemas de protección ocular más completos de su categoría, que incluye:
El dispositivo integra una batería Silicon-Carbon de 8.300mAh, la más grande y densa de su categoría. Gracias a algoritmos propios de salud de batería, ofrece una durabilidad de hasta 6 años, reduciendo la ansiedad por la carga.
Puede operar en condiciones extremas, desde -30°C hasta 55°C. Además, su gestión energética destaca por el Modo Ultra Ahorro, que permite realizar llamadas por más de 60 minutos con solo un 2% de batería.
Incluye HONOR SuperCharge de 66W y Carga Inversa de 7.5W, permitiendo compartir energía con otros dispositivos mediante cable.
El sistema de cámara Ultra-Sensing de 108MP captura imágenes con gran nivel de detalle gracias a su sensor de 1/1.67 pulgadas y apertura f/1.75.
Cuenta con Certificación CIPA 5.0 y doble estabilización OIS + EIS, lo que permite obtener fotos nocturnas nítidas y videos estables sin trípode.
La experiencia se complementa con herramientas de IA generativa, entre ellas:
El HONOR Magic8 Lite está impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, que ofrece un 29% más de rendimiento gráfico respecto a la generación anterior.
Esta potencia se complementa con RAM Turbo, que entrega una experiencia equivalente a 16GB de RAM (8GB físicos + 8GB virtuales), ideal para multitarea fluida.
Funciona con MagicOS 9.0, basado en Android 15, incorporando herramientas como Magic Portal para transferencias inteligentes entre aplicaciones y HONOR Notas, que permite transcripción de voz a texto y traducción en tiempo real.
El equipo presenta un diseño minimalista y elegante, con biseles ultra delgados, y estará disponible en los colores Verde Esmeralda y Negro Medianoche.
El HONOR Magic8 Lite llegará a Chile el 29 de enero a las principales tiendas y operadoras del país, además de la tienda online oficial honorstore.cl, con un precio de lanzamiento de $429.990.
