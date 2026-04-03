Velero francés fue incautado en el Beagle por realizar tour de lujo sin autorización

La Armada, la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas incautaron el velero francés "Tanana" en el canal Beagle, en las cercanías de Puerto Williams, luego de ser sorprendido realizando viajes de lujo sin contar con la autorización correspondiente.

El capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente René Rojas, informó que el procedimiento obedece a "una investigación que determinó que la embarcación se encontraba efectuando travesías marítimas de forma remunerada en territorio marítimo nacional, lo que contraviene la normativa marítima legal vigente".

El velero cobraba el equivalente a 13 millones de pesos por persona.

En tanto, el director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, señaló que la incautación se asemeja a otras realizadas durante el año pasado: "Se trata de yates que declaran ante Aduanas que ingresan al país para desarrollar actividades privadas. Sin embargo, a través de un trabajo investigativo, se detecta que están realizando labores comerciales, vendiendo paquetes turísticos para recorrer los fiordos de esta zona del país".

La autoridad aduanera destacó el trabajo conjunto entre las entidades para concretar la incautación, que se llevó a cabo frente a Puerto Navarino, ubicado a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams, donde permanece actualmente la embarcación.