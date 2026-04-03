Una investigación periodística reveló campaña rusa de desinformación en medios argentinos

Una investigación periodística basada en documentos filtrados reveló la existencia de una campaña rusa de desinformación en medios de Argentina, que fue confirmada en las últimas horas por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La investigación, basada en 76 documentos filtrados a un consorcio de medios internacionales, entre los que se encuentra el argentino Filtraleaks, indica que entre junio y octubre de 2024 la red rusa "La Compañía" presupuestó 283.000 dólares (poco más de 26 millones de pesos chilenos) para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

El contenido de estos artículos consistía principalmente en críticas sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con Gobiernos de la región, e incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos.

Las divulgaciones periodísticas fueron confirmadas por la SIDE, que detalló que había investigado el caso e informado al respecto al Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

Según informó el organismo de inteligencia, el propósito era "difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros".

Según lo revelado por la investigación, muchos de los artículos incluían distorsiones, exagerados y noticias falsas, y algunos de ellos fueron publicados bajo identidades falsas.

Según los documentos, "La Compañía" se dedicó también a contratar encuestas, informes sobre cuestiones militares, energéticas, políticas y sindicales.

"Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace seis meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Javier Milei", expresó este viernes Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y actual senadora del bloque de La Libertad Avanza (LLA, oficialismo), en su cuenta de la red social X.

La existencia de esta red de desinformación operada por ciudadanos rusos en territorio argentino detectada por la SIDE había sido informada en julio de 2025 por el entonces portavoz y actual jefe de Gabinete del Gobierno, Manuel Adorni.

Las acusaciones del Gobierno argentino fueron cuestionadas en julio y rechazadas en septiembre por la Embajada de Rusia en Argentina, por considerarlas "infundadas y falsas".

El líder de "La Compañía" fue identificado entonces por el Gobierno argentino como Lev Konstantinovich Andriashvili, un ciudadano ruso radicado en Argentina, acusado de ser el encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales.

Además, fue revelada la identidad de su esposa, Irina Iakovenko, también radicada en Argentina.

Los documentos filtrados muestran vínculos claros entre "La Compañía", el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido comandante Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin murió en 2023 en un accidente aéreo dos meses después de protagonizar un motín contra comandantes rusos en Ucrania, tras mostrarse en desacuerdo sobre cómo Putin y su Ejército estaba enfrentando esa guerra tras la invasión.

Milei: Vamos a ir hasta las últimas consecuencias

Tras revelarse la ifnormación el presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias".

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", afirmó el mandatario argentino en su cuenta de la red social X.

"Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande", afirmó Milei, quien valoró el hecho como "de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia".