Lectura que une familias y generaciones: “El Chavo” llega a la Cajita Feliz Libros

Como parte de su compromiso con la promoción de la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil, Arcos Dorados, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, presenta una nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo.

Bajo el concepto "Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo", esta colección invita a las familias a convertir la lectura en un momento especial para crear memorias compartidas.

Una colección para unir generaciones

La colección está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos cuentos inspirados en El Chavo Animado, diseñados para fomentar la imaginación, el diálogo y la lectura en familia.

A través de relatos protagonizados por personajes como El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Florinda y el Señor Barriga, se destacan valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia. La propuesta busca generar una experiencia de lectura que conecte a distintas generaciones: adultos que crecieron con la vecindad y niños y niñas que la descubren por primera vez a través de los libros.

"Con Cajita Feliz Libros buscamos acercar la lectura a la vida cotidiana de las familias, transformando cada encuentro en una oportunidad para imaginar, conversar y crecer juntos. Esta nueva colección, inspirada en historias que hacen parte de la cultura latina, fortalece los vínculos entre cuidadores y niños. Creemos profundamente en el poder de las historias porque nos conectan, nos enseñan y nos permiten construir recuerdos compartidos", señaló Santiago Blanco, Chief Marketing and Digital Officer de Arcos Dorados.

Alianza con Grupo Chespirito

El lanzamiento se desarrolla en alianza con Grupo Chespirito, custodio del legado creativo de Roberto Gómez Bolaños, lo que garantiza la autenticidad de los contenidos y el valor emocional de las historias, escritas exclusivamente para la Cajita Feliz de McDonald’s.

"El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se transformaron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro. Ojalá que en esta colección de la Cajita Feliz de McDonald’s cada niño descubra ese mismo refugio: un espacio al que pueda regresar una y otra vez para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo", afirmó Roberto Gómez Fernández, director de Grupo Chespirito e hijo de Roberto Gómez Bolaños.

La colección estará disponible en la Cajita Feliz en México, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá y Venezuela. En Chile estará disponible a partir del 26 de febrero, invitando a las familias a descubrir nuevas historias y compartir nuevos momentos.

Importancia de la lectura

Diversas organizaciones como UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial sostienen que la presencia de libros en el hogar está directamente relacionada con mejores habilidades lectoras, vínculos familiares más fuertes y mayor permanencia escolar.

Desde 2013, el programa Cajita Feliz Libros ofrece a las familias la opción de elegir entre un libro o un juguete para acompañar el menú infantil, acercando la literatura a espacios cotidianos de encuentro.

Desde el inicio del programa, que ha incluido diferentes colecciones, Arcos Dorados ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina, consolidándose como una plataforma sostenida para promover el hábito lector y el acceso a libros infantiles.

