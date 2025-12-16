Movistar Chile anuncia alianza con Freepik y se consolida como la telco con más beneficios de IA

Movistar Chile anunció hoy un nuevo lanzamiento fruto de una alianza estratégica con el proveedor de Inteligencia Artificial (IA) Freepik, especializado en imágenes, videos y diseño. Freepik es la plataforma líder en IA para la creación de contenido visual, potenciando la producción de imágenes y videos a escala global.

De esta forma, Movistar consolida su posición de liderazgo en el impulso de la Inteligencia Artificial entre sus clientes personas y empresas, convirtiéndose en la primera empresa telco del país en ofrecer dos herramientas de este tipo sin costo para sus clientes, Perplexity Pro y Freepik Premium, marcando un diferencial frente a la industria.

Más allá de su extensa y reconocida biblioteca de recursos premium, que incluye fotografías, videos, audio e ilustraciones, Freepik integra los modelos de inteligencia artificial más avanzados del mercado para la generación de contenido multimedia profesional desde cero. Esta combinación única de recursos y tecnología generativa de vanguardia impulsa la creatividad de profesionales independientes, equipos de diseño y empresas en todo el mundo.

La alianza con Movistar permitirá que los clientes de fibra óptica, televisión y móviles pospago accedan a un beneficio que entrega 45.000 créditos de manera gratuita, utilizables durante 12 meses. Estos créditos permiten generar contenido sin límite en la plataforma, lo que representa un ahorro de hasta $45.000 al año.

Esta cantidad de créditos equivale, por ejemplo, a la capacidad de generar más de 9.000 imágenes o 300 videos, dependiendo del modelo utilizado, completamente originales con Inteligencia Artificial, o realizar hasta 9.000 tareas de edición avanzada, como cambiar fondos o eliminar objetos complejos en fotografías, a lo largo del año.

El servicio también estará disponible desde enero para clientes Pyme de Movistar Empresas, lo que permitirá a emprendedores de todo el país crear contenido de calidad para sus productos y servicios, utilizando una aplicación de inteligencia artificial confiable y de clase mundial.

Rosario Fernández, directora de Marketing de Movistar Chile, explica que "estamos orgullosos de consolidarnos como 'la telco de la IA', siendo los únicos en brindar a sus clientes hasta 12 meses de acceso gratuito a herramientas de inteligencia artificial de primer nivel, con la convicción de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas, y permitirles un largo período de prueba de las herramientas PRO o Premium de pago más avanzadas. Más de 9 millones de clientes y empresas ya pueden acceder a Perplexity Pro gracias a nuestra alianza anunciada en agosto. Y ahora, sumamos a nuestra cartera de beneficios una de las plataformas más reconocidas a nivel mundial en la creación de imágenes y videos, Freepik, que esperamos tenga el mismo impacto entre nuestros clientes".

José Florido, Chief Market Development Officer de Freepik, explica que "En Freepik, democratizar el acceso a la inteligencia artificial creativa es más que un objetivo: es nuestra razón de ser. Esta alianza estratégica con Movistar Chile representa un hito fundamental en nuestra misión de transformar la creatividad digital en Latinoamérica. Estamos poniendo en manos de millones de usuarios herramientas de IA de vanguardia que hasta ahora estaban reservadas para grandes empresas y profesionales especializados. Junto a Movistar, no solo estamos ampliando el acceso a la tecnología, sino que estamos redefiniendo cómo las personas y las empresas pueden innovar, crear y competir en la economía digital del futuro".

En detalle, algunas de las posibilidades que ofrece esta plataforma son la creación de imágenes y videos únicos a partir de texto (prompts); editar y transformar fotos, por ejemplo, modificando, quitando o agregando objetos; crear invitaciones con diseños personalizados, contenido para redes sociales y materiales promocionales, entre otras opciones creativas.

Para activar el beneficio se deben seguir estos tres pasos:

Los clientes deben ingresar a la App Mi Movistar o a la Sucursal Virtual en ww2.movistar.cl/sucursal-virtual. Luego presionar la opción “Club” en la App o “Beneficios” en la sucursal virtual, y seleccionar el botón “Freepik”, lo que generará un código personal entregado por Movistar. Una vez generado el código personal, el siguiente paso es presionar el botón “Activar beneficio”, que dirige directamente a la plataforma. No se requerirá tarjeta de crédito ni compromiso de pago posterior. Una vez activado el beneficio, se podrá crear la cuenta y disfrutar de los créditos en Freepik.

Cabe destacar que Movistar Chile conecta a más de 9 millones de personas y empresas en todo el país con la fibra óptica y 5G más rápidos del mercado, reconocidos por nPerf y Ookla durante 2025.

Resumen del beneficio

Beneficio Código Freepik Ahorro Clientes hogar: Movistar Fibra, Dúos y Tríos.

Clientes móviles: planes Inicia hasta Ultra o similar 12 meses (45.000 créditos) $45.000 Clientes B2B (Pyme, desde enero) 12 meses (45.000 créditos) $45.000

