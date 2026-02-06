Ricardo Arjona rompe todos los récords en Chile y anuncia décima fecha

Chile vuelve a confirmar un vínculo artístico que ya es parte de su historia musical. Tras un éxito arrollador y un récord absoluto de ventas, Ricardo Arjona anuncia oficialmente su décima fecha en Chile con el tour "Lo Que El Seco No Dijo", un concierto que se ha transformado en uno de los encuentros más esperados y emocionantes de los últimos años.

El anuncio llega luego de una demanda extraordinaria que agotó entradas en tiempo récord, confirmando que el público chileno no solo acompaña a Arjona, sino que lo convierte, una vez más, en un fenómeno imposible de repetir. Esta nueva fecha no solo

extiende la gira: es una oportunidad única para quienes aún no han vivido un show que ya hizo historia.

UN VÍNCULO HISTÓRICO CON CHILE

A lo largo de los años, Ricardo Arjona ha construido una relación profunda y honesta con el público chileno, sumando así 42 presentaciones en el país entre 2006 y 2026, encuentros que han marcado a distintas generaciones y que hoy explican por qué cada regreso se vive como un evento irrepetible:

2006: 4 presentaciones

2009: 4 presentaciones

2010: 2 presentaciones

2012: 6 presentaciones

2014: 5 presentaciones

2017: 5 presentaciones

2022: 6 presentaciones

2026: 10 presentaciones

Con esta nueva etapa de "Lo Que El Seco No Dijo", Arjona vuelve a escribir historia en Chile, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes, convocantes y queridos de la música en español.

UNA GIRA QUE SIGUE HACIENDO HISTORIA

Concebido como la gira más grande de su carrera, este tour es un viaje cargado de honestidad, emoción y cercanía. Cada canción se vive distinto, cada palabra conecta, y cada noche se transforma en un recuerdo que queda para siempre. La respuesta del público chileno confirma que este regreso no es solo un éxito artístico, sino un fenómeno cultural y emocional que hay que vivir al menos una vez.

20 de junio – Movistar Arena Entradas a la venta a través de PuntoTicket.

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS & UNA SORPRESA IMPERDIBLE

Y atención, porque esta nueva fecha viene con una gran sorpresa pensada especialmente para los fans.

Entre todas las personas que compren entradas para esta décima fecha, se sortearán 4 experiencias backstage exclusivas, una oportunidad única para vivir el concierto desde adentro, conocer espacios reservados y acercarse como nunca al universo de Ricardo Arjona.

Sí, podrías vivir una experiencia backstage con Ricardo Arjona en Chile, y ser parte de un momento que muy pocos podrán contar.

Porque este no es solo un concierto. Es una historia que se vive en vivo. Y es ahora.

Este es un contenido presetnado por Fenix.