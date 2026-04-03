San Luis despidió a "Pititore" Cabrera con velorio en el Estadio "Lucio Fariña"

San Luis de Quillota rindió homenaje y despidió al exfutbolista Víctor "Pititore" Cabrera, quien falleció este jueves a los 68 años, con un velorio realizado en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Al lugar llegaron diversas autoridades del conjunto "Canario" e hinchas que quisieron despedir al ídolo del club en el interior del recinto deportivo.

El cuerpo de Cabrera fue rodeado de banderas y camisetas históricas del club quillotano.

El velatorio se extenderá hasta las 22:00 horas de este viernes. El responso está programado para este sábado 4 de abril a partir de las 12:30, y posteriormente se realizará el sepelio en el Cementerio Parque Boco.