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Tópicos: Deportes | Fútbol | San Luis

San Luis despidió a "Pititore" Cabrera con velorio en el Estadio "Lucio Fariña"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este sábado será el responso y funeral del exfutbolista.

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San Luis de Quillota rindió homenaje y despidió al exfutbolista Víctor "Pititore" Cabrera, quien falleció este jueves a los 68 años, con un velorio realizado en el Estadio "Lucio Fariña Fernández".

Al lugar llegaron diversas autoridades del conjunto "Canario" e hinchas que quisieron despedir al ídolo del club en el interior del recinto deportivo.

El cuerpo de Cabrera fue rodeado de banderas y camisetas históricas del club quillotano.

El velatorio se extenderá hasta las 22:00 horas de este viernes. El responso está programado para este sábado 4 de abril a partir de las 12:30, y posteriormente se realizará el sepelio en el Cementerio Parque Boco.

 

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