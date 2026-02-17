Romeo Santos y Prince Royce llegan a Chile con su gira "Mejor tarde que nunca"

Romeo Santos y Prince Royce, las máximas estrellas globales de la bachata, llegan a Chile el próximo diciembre como parte de su esperada gira "Mejor Tarde Que Nunca", un espectáculo histórico que reúne en un mismo escenario a dos íconos generacionales del género.

Esta gira celebra el impacto, la evolución y la vigencia de la bachata a nivel mundial, llevando a los fans un recorrido por los grandes éxitos que han marcado sus carreras, así como una producción de primer nivel que destaca por su propuesta visual, musical y emocional.

Romeo Santos, conocido como el "Rey de la Bachata", ha construido una de las trayectorias más influyentes de la música latina, tanto como líder de Aventura como en su exitosa carrera solista, con himnos globales como Propuesta Indecente, Eres Mía, Imitadora y Sus Huellas.

Por su parte, Prince Royce ha sido pieza clave en la internacionalización del género, conquistando nuevas audiencias con éxitos como Darte un Beso, Corazón Sin Cara, Stand By Me y La Carretera, consolidándose como uno de los artistas latinos más queridos de su generación.

REGISTRO PARA MÁS INFORMACIÓN

Se ha habilitado un registro activo para todos los fans que deseen recibir información oficial del evento.

El público podrá registrarse en: https://mailchi.mp/masqlive/rsprchile

UNA NOCHE HISTÓRICA PARA LA BACHATA

"Mejor Tarde Que Nunca" no solo representa la unión de dos superestrellas, sino un momento histórico para el género, celebrando su legado y su impacto cultural en América Latina y el mundo.

El show promete una producción de gran formato, músicos en vivo, visuales de última generación y un repertorio lleno de éxitos que han definido generaciones.

Este tour no solo reúne éxitos inolvidables, sino que también propone un espectáculo pensado para conectar con fans de todas las edades, desde quienes han seguido la evolución del género desde sus inicios hasta nuevas audiencias que hoy lo descubren a través de plataformas digitales y redes sociales. La puesta en escena, acompañada de visuales envolventes y músicos en vivo, promete elevar cada momento, creando una atmósfera intensa y memorable de principio a fin.

"Mejor Tarde Que Nunca" será una celebración masiva donde la música, la emoción y el legado de dos íconos de la bachata se viven en grande, junto a miles de personas que harán de cada verso y cada melodía un recuerdo inolvidable dentro de una noche destinada a quedar marcada en la historia del género.

